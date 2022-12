Trainer Vincent Euvrard (RWDM): “Scheidsrechterlijke dwaling niet enige oorzaak van ons verlies tegen Club NXT”

Kort na het terecht afgekeurde doelpunt van Biron wegens buitenspel kreeg Hautekiet aan de eerste paal te veel vrijheid om een voorzet van Servais binnen te koppen. “Bij die fase verdedigden we heel slecht”, verklaarde trainer Euvrard na afloop. “Hautekiet werd uit het oog verloren omdat iedereen wellicht naar Mertens aan het kijken was. Zo vroeg op achtervolgen aangewezen zijn, is nooit goed hé. De ganse eerste helft was het zoeken naar een gaatje in de Brugse defensie. Maar Club NXT hield de boel achterin goed gesloten. In het derde kwartier van de eerste periode hebben we nog wat kunnen dreigen, maar het was telkens net niet.”

Bij de rust voerde de Molenbeekse coach een drievoudige wissel door. En dat leverde bijna het gewenste effect op, want op aangeven van Smeets kon Challouk na een kapbeweging op de doel trappen. De bal viel via de paal in de handen van de Brugse doelman.

“Als we op dat moment gelijk komen, krijgen we zeker een totaal ander wedstrijdbeeld. Wat die treffer had ons zeker een boost gegeven en met de supporters als steun hadden we wellicht op en over Club NXT gegaan. Maar in plaats van 1-1 viel de 0-2 aan de overzijde met een Comedy Capers-goal voor Mertens. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Toch kan ik niet ontevreden zijn over de inzet die de ploeg in de tweede helft heeft getoond. Een duidelijk sleutelmoment was de handspelfase in de tachtigste minuut toen Spilleers een schot van Challouk met de volledige arm van de lijn haalde. Iedereen in het stadion had dat gezien, behalve ref Vermeiren. Als we die penalty krijgen en kunnen verzilveren, zat er nog altijd een punt in. Maar de oorzaak van onze nederlaag is niet alleen te wijten aan een scheidsrechterlijke dwaling. We gaan deze nederlaag goed analyseren, maar wat ik nu al weet is dat we defensief en offensief beter moeten doen.”, weet Eurard