Trainer Vincent Euvrard (RWDM) op zijn hoede voor bekerduel: “Kortrijk staat onder zijn waarde geklasseerd”

Ook al speelde RWDM niet zijn beste wedstrijd tegen Dender, met een vijftien op vijftien kunnen de jongens van trainer Vincent Euvrard met het nodige vertrouwen naar de bekerwedstrijd tegen KV Kortrijk toeleven. RWDM zit in een positieve spiraal, wat niet kan gezegd worden van de West-Vlaamse club. Kortrijk sprokkelde in zijn laatste vijf duels slechts twee punten. Afgelopen zondag ging het nog met 3-1 de boot in op KV Oostende.

“Een bekerduel is een totaal ander gegeven dan een competitiewedstrijd”, stelt trainer Euvrard terecht. “Alles gebeurt in één duel. Het is erop of eronder. Of Kortrijk op een goed moment komt? Dat zou ik niet durven zeggen. Je mag het niveauverschil tussen een ploeg in de Jupiler Pro League en een ploeg uit de Challenger Pro League niet onderschatten”, houdt de Molenbeekse coach vakkundig de druk weg van zijn ploeg. “Een gewond dier kan soms verrassend gevaarlijk uit de hoek komen.”