Trainer Vincent Euvrard (RWDM) niet bang voor onderschatting Club NXT: “Dat zou getuigen van weinig respect en intelligentie”

“Of we weldra samba-voetbal mogen verwachten bij ons?”, lacht trainer Vincent Euvrard. “We gaan onze manier van voetballen door hun komst niet wijzigen hoor. Mijn job is in de eerste plaats een competitieve ploeg op de been brengen. En het doel is de titel pakken. RWDM gaat dus niet fungeren als een ontwikkelingsproject voor andere clubs. Maar als we jongens beter kunnen maken waardoor ze RWDM een dienst kunnen bewijzen, dan is dat een win-win voor iedereen. Hoe goed die jongens zijn, is moeilijk in te schatten omdat je nooit competities van twee landen met elkaar kan vergelijken. Ik heb ze wel aan het werk gezien toen ik in Brazilië was. Het voetbal in Europa is ook anders dan in Zuid-Amerika.”