Trainer Vincent Euvrard (RWDM) na pijnlijk 2-0-verlies op Jong Genk: “Collectieve offday, op vele vlakken”

voetbal challenger pro leagueNa zeven wedstrijden op rij zonder verlies weet RWDM opnieuw was verliezen is. Tegen Jong Genk ging de Brusselse club kopje-onder na een zeer ondermaatse prestatie. “Het was een collectieve offday, zowel individueel als in ploegverband. Zo’n prestatie mag en kan niet, maar onbewust is er blijkbaar toch een gevoel van onoverwinnelijkheid ontstaan die we cash hebben betaald”, stelt trainer Euvrard.

Al snel werd duidelijk dat RWDM op Genk niet in zijn gewone doen was. In het eerste kwartier had het slechts 38 procent balbezit, niet normaal voor een co-leider tegen de op één na laagst geklasseerde ploeg in de Challenger Pro League. Het desolate Cegeka-stadion, waar er nul komma nul sfeer was, kon RWDM blijkbaar niet inspireren tot een grootse prestatie. Wat een contrast met de heenwedstrijd. Toch was de eerste goede kans voor de Brusselse club, maar Botella trapte op aangeven van Biron de bal van kortbij hoog over doel. In plaats van 0-1, werd het 1-0 via Beniangba na slecht inspelen van Oyama, die bij de rust werd gewisseld voor Barreto.

Tegen Jong Genk had trainer Vincent Euvrard overigens 3 vervangingen doorgevoerd ten opzichte van de match tegen Beveren. Ook aan de tactiek had hij opnieuw gesleuteld. Via de sociale media laten supporters weten dat ze hun coach niet altijd begrijpen of kunnen volgen.

“De fans mogen hun mening hebben over de tactiek en de keuze van de basisspelers”, stelt trainer Vincent Euvrard. “Maar ik beschik over een brede kern, die me de mogelijkheden biedt om tactisch flexibel te zijn. Hetzelfde geldt voor de keuze van spelers. We hebben overigens verschillende keren gewisseld in de reeks van zes overwinningen op rij. Dan stelde zich niemand de vraag waarom. Logisch, als je wint is iedereen blij.”

Ook over de rendabiliteit en inzet van Bryan Smeets is er gemor bij een deel van de Molenbeekse aanhang. Bij de 1-0 kreeg hij halfweg de tweede periode de kans op de 1-1. In plaats daarvan werd het aan de overzijde 2-0.

“Tegen Jong Genk speelde quasi iedereen onder zijn niveau. En ja, Bryan Smeets is nog steeds zoekende naar zijn beste vorm. Met zijn assists heeft hij ons echter al grote diensten bewezen, want tegen bijvoorbeeld Deinze leidde een assist de ommekeer in en thuis tegen Beveren zorgde zijn hoekschop ervoor dat we op voorsprong konden komen. Maar ook ik stel vast dat hij dit seizoen nog niet tot scoren is gekomen, iets wat hij eerder in zijn carrière wel met de regelmaat van de klok deed. Ik blijf geloven in Bryan, die er alles aan doet om een meerwaarde te zijn voor de ploeg. We moeten nu rustig blijven en met onze voeten spreken”, vindt Euvrard.

