Trainer Vincent Euvrard (RWDM) na forfaitzege tegen Lommel: “Met vertrouwen toeleven naar topper tegen SK Beveren”

RWDM kwam in een andere veldbezetting aan de aftrap: in plaats van een defensie met vier, koos trainer Euvrard voor drie pionnen achterin. “Om zo meer volk op het middenveld te hebben”, verklaarde hij. “En dat heeft zijn effect niet gemist, want we konden al heel snel scoren via Biron. Voor ons was dat een ideaal scenario, want daardoor moest Lommel snel zijn egelstelling verlaten.”

Voor de rust had Biron nog zeker twee keer moeten scoren toen hij telkens keer alleen voor doel verscheen. In plaats van zelf te scoren, maakte hij zich nuttig in de rol van aangever door Oyama de 2-0 aan te bieden.

“Bij de rust had de match al gespeeld moeten zijn. Bij een 2-0 ben je nog niet helemaal zeker. Hoewel we in de tweede periode heer en meester waren, moest onze doelman Dufourny toch één keer serieus bij de pinken te zijn om Kadiri van de aansluitingstreffer te houden. Klasse, want in een wedstrijd waarin je als doelman weinig werk hebt, is het een kwestie van geconcentreerd te blijven. Dat we finaal met forfaitcijfers konden winnen, is vooral leuk voor de supporters die weer massaal aanwezig waren. Dit resultaat bevestigt onze goede vorm, die we nodig zullen hebben om co-leider Beveren het vuur aan de schenen te leggen komende zaterdag. We kunnen er met vertrouwen naar toeleven.”