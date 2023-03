Trainer Vincent Euvrard (RWDM) kijkt zondag zwart beest Club NXT in de ogen: “Brugge is dé ploeg in vorm”

Zondagnamiddag om 16 uur zal het Machtensstadion ongetwijfeld - opnieuw - in vuur en vlam staan. Ondanks het verlies in Beveren zullen de spelers weer op de massale steun mogen en kunnen rekenen van hun trouwe aanhang. Dat zal ook nodig zijn om Club NXT het vuur aan de schenen te kunnen leggen. De Brugse jongerenploeg is immers niet zomaar een tegenstander. Het is de enige ploeg waartegen RWDM in de reguliere speeltijd geen enkel punten kon pakken. De leider in de Challenger Pro League staat dus voor een grote uitdaging. Een tweede nederlaag op rij kan het zich alvast niet veroorloven, al was het maar om het moreel van de troepen hoog te houden.

“Tegen Beveren hebben we niet verloren van een betere ploeg, maar door vijf minuten concentratieverlies, waarin we twee onnodige doelpunten incasseerden. Ik had op voorhand gewaarschuwd dat onze titelbelager over heel veel offensieve kwaliteiten beschikt, jammer genoeg zijn we daarvan het slachtoffer geworden. Maar we moeten niet dramatiseren, want onze eerste helft was goed. Daarin hadden we meer afstand moeten genomen hebben, wat kon op basis van onze kansen”, blikte de Molenbeekse coach nog even terug.

Maar gedane zaken nemen geen keer.

“We moeten ons weer in vraag stellen, iets wat we elke week doen. Want alleen door kritisch te zijn, blijf je scherp en kan je dingen verbeteren. We moeten vooral lessen trekken uit de fouten die we gemaakt hebben. Maar spelers zijn ook mensen. En niemand is perfect. Alleen jammer dat we die foutjes maakten tegen een ploeg met ‘killers’ in de afwerking.”

Veldslag verloren, niet de oorlog

Het duel tegen Club NXT kan gerust als een topmatch bestempeld worden. De Bruggelingen zijn met een zes op zes het sterkst aan de Promotion Play-Offs gestart.

“We kennen de sterkte van Club NXT op basis van de vorige twee onderlinge confrontaties en van het scouten. De Brugse jongerenploeg is in de loop van het seizoen enorm gegroeid en een heel goede ploeg geworden, die dus ook nog eens in bloedvorm is. Aan ons om met een goed strijdplan een antwoord te bieden. We hebben vorige week een veldslag verloren, maar dat is zeker nog niet het geval met de oorlog.”, is Euvrard strijdvaardig.