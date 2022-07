Trainer Vincent Euvrard met RWDM op stage in Nederland: “Hopelijk kunnen we weldra ontbrekende puzzelstukken verwelkomen”

Tijdens de stage wordt er serieus de pees opgelegd, met twee trainingssessies per dag. Ook op dinsdag toen de temperaturen tot boven de 35 graden uitstegen. “We hebben de oefenstonden die dag wat aangepast”, vertelt trainer Euvrard. “De eerste oefensessie zijn we wat vroeger begonnen en de tweede hebben we ’s avonds laten doorgaan. ’s Morgens was het zeker nog doenbaar om intens te trainen, wat minder het geval was in het avondblok toen het nog steeds heel warm was. Maar behalve trainen met elkaar is zo’n stage ook ideaal voor de integratie van de nieuwe jongens op andere vlakken. Als je dag in, dag uit met elkaar moet optrekken, leer je elkaar gewoon veel sneller en beter kennen.”

De Brusselse sportieve baas is opgetogen over de reeds gerealiseerde transfers.

“De onderhandelingen hebben soms langer aangesleept dan we zelf hadden gedacht, maar het is telkens de moeite waard geweest. Maar de kern is nog lang niet compleet. We hebben nog versterkingen nodig om drie cruciale posities in te vullen. Een middenvelder om Nicolas Rommens te vervangen, een spits voor de plaats in te nemen van de zwaar geblesseerde Oulare, want dat is een ander type spits dan Biron, die aangetrokken is om Nzuzi te vervangen en last but not least een flankspeler. Dat zijn nog de ontbrekende puzzelstukjes. Ik hoor van de (sportieve) directie dat ze hier druk mee bezig is en dat de onderhandelingen met potentiële kandidaten vorderen. Ik hoop ze weldra officieel te mogen verwelkomen in mijn groep.”