Trainer Vincent Euvrard doet er alles aan om zijn groep gefocust te houden: “Sportieve luik hebben we zelf in handen”

RWDM kan met vertrouwen naar de topper op het Kiel toeleven. Met vijf zeges op rij, waarvan twee voor de winterstop en vervolgens drie erna, is de Brusselse club sinds de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie alleen leider in de Challenger pro League.

“Na de wedergeboorte heeft RWDM nooit zo hoog gestaan in het Belgisch voetbal. Dat is het werk van vele mensen en geduldig bouwen. Sinds mijn komst hebben we vele stappen gezet. Dit seizoen beschik ik over een goed uitgebalanceerde spelersgroep waarmee we voor de titel kunnen strijden. Maar Beveren en Beerschot blijven te duchten concurrenten. Wellicht zal het een titelstrijd worden tussen ons. Maar dat wil niet zeggen dat we de andere ploegen in de Promotion Play-Offs mogen onderschatten. Zo is ook Club NXT al zeker van deelname en tegen de jeugdploeg van Club Brugge hebben we tweemaal verloren. We spelen nog elf finales, tegen de beste ploegen van de reeks.”