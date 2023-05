Trainer Vincent Euvrard blikt al vooruit: “Veel werk aan de winkel, maar ik kijk vol goesting uit naar 1A”

Over de wedstrijd tegen de RSCA Futures was hij kort en bondig.

“Niet onze beste wedstrijd die seizoen. Onze eerste helft was nog oké, maar na de rust zat er te veel afval in ons spel. We waren verlamd door de stress, iets wat logisch is in dergelijke wedstrijden. Ik heb echter nooit aan een slechte afloop gedacht, ook al zijn we enkele keren goed weg gekomen. Het belangrijkste is dat we titel binnen hebben na een nek-aan-nek race met SK Beveren. Beide ploegen verdienden om te promoveren, maar onze regelmatigheid heeft het gehaald.”

“Na een slechte competitiestart, begonnen we aan een echte inhaalrace. Op de laatste speeldag van de zomermercato haalden we nog een tiental nieuwe spelers. De inpassing ervan vroeg wat tijd, maar ik ben trots wat deze groep heeft gerealiseerd. Dit is het werk van een hele ploeg op en naast het veld. We hebben een mooie evolutie gemakt. Toen ik hier twee en een half jaar geleden arriveerde, was mijn opdracht RWDM in 1B te houden. Vorig seizoen speelden we onverhoopt de barragematchen voor promotie. Omdat we beter wilden doen dan vorig seizoen, was er maar één optie: de titel pakken. En daarin zijn we geslaagd”, klonk Euvrard terecht fier.

Stabiele club uitbouwen

Voor hem zal het de eerste keer zijn dat hij op het hoogste niveau trainer zal zijn.

“Ik heb mijn trainerscarrière stap voor stap uitgebouwd. En dit is de beloning van hard werken. Dag in, dag uit. De kloof met 1A is echter groot. Versterkingen dringen zich op. We moeten vol aan de bak, want er is veel werk aan de winkel. Momenteel is er geen sportief directeur en ook geen degelijke scouting. Maar daar zal de club wel een mouw aanpassen, neem ik aan. We zullen er alles aan doen om tegen de start van het nieuwe seizoen een competitieve ploeg op de been te hebben. We gaan ons eigen verhaal schrijven. Het eerste seizoen is het behoud de doelstelling, daarna moet RWDM een stabiele club worden.”, besluit Euvard.

Historiek

RWDM (stamnummer 47)

1973-1984: eerste klasse, 1984-1985: tweede klasse, 1985-1989: eerste klasse, 1989-1990: tweede klasse, 1990-1998: eerste klasse, 1998-1999: tweede klasse, 1999-2002: eerste klasse. Landskampioen: 1975, Europese campagnes: 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1996



FC MOLENBEEK BRUSSELS STROMBEEK (stamnummer 1936)

2002-2003: tweede klasse

FC BRUSSELS (stamnummer 1936)

2003-2004: tweede klasse (kampioen), 2004-2008: eerste klasse, 2008-2013: tweede klasse

FC RWDM BRUSSELS

2013-2014: tweede klasse (failliet)

RWDM (stamnummer 5479)

2015-2016: vierde klasse B, 2016-2017: derde amateurklasse ACFF (kampioen), 2016-2018: tweede amateurklasse ACFF (kampioen), 2018-2019: eerste amateurklasse, 2019-2020: eerste amateurklasse (promotie naar 1B), 2020-2021: 1B (zesde op acht clubs), 2021-2022: 1B (tweede op acht clubs. Eindronde – verlies tegen Seraing), 2022-2023: kampioen in de Challenger Pro League