Trainer Vincent Euvard (RWDM) weer op post: “Westerlo ideaal als voorbereiding op Seraing”

Na een kleine week fysieke afwezigheid wegens ziekte, waardoor hij de wedstrijd tegen Waasland-Beveren vorige speeldag aan zich moest laten voorbij gaan, is trainer Vincent Euvrard weer op post om de topper in 1B voor te bereiden en bij te wonen.

“Gezien de posities in de ranglijst is het duel Westerlo-RWDM een topmatch. Maar deze topper mist wel een beetje van haar spankracht omdat ze geen invloed meer heeft op de rangschikking. Maar er is zoiets als prestige, de wil om te winnen. Westerlo is de enige ploeg waartegen we dit seizoen nog niet hebben gewonnen en daar willen we graag verandering is brengen. We moeten die match tegen de nieuwe kampioen heel ernstig nemen, want ze geldt als ultieme test”, geeft Euvrard duidelijk aan.