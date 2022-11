Trainer Vicky Carleer ziet Wolvertem Merchtem onterecht de boot ingaan tegen Anzegem: “Jammer dat we niet beloond werden voor het harde werk”

Op de vraag of de zege van de West-Vlamingen terecht was, reageerde de trainer van de fusieclub kort maar duidelijk: “Neen. Dat vond en vind ik een dag later nog altijd niet. Wij speelden een heel goede eerste helft en ontwikkelden meerdere kansen. Anzegem had nauwelijks kansen, maar kreeg rond het halfuur wel een zeer goedkope penalty. Gelukkig redde onze goalie Stef die. Een beetje gerechtigheid als je het mij vraagt.”

“Na de pauze begonnen we goed, maar rond het uur werd het toch wat minder bij ons. Niet onlogisch want we hadden al veel gegeven tegen één van de betere ploegen van de reeks. Rond minuut tachtig viel dan via een frommelgoal de 0-1. Ook toen nog steeds niet verdiend als je het mij vraagt. De match was eigenlijk heel lang in evenwicht na de rust.”

Beste paard

“Globaal gezien was die 0-1 dus absoluut niet verdiend. We verdienden zeker een gelijkspel en als er een ploeg verdiende te winnen, waren wij het. Zeer jammer dus dat het beste paard de haver niet kreeg. Maar in voetbal draait het natuurlijk om goals maken. Op basis daarvan hebben we niets. Op basis van ons geleverde spel en organisatie verdienden we minstens een punt. Ik kan mijn jongens dan ook niets verwijten, want ze voerden hun taken lange tijd perfect uit en werkten er hard voor. Maar ze werden dus niet beloond voor al dat harde werken. Een beetje zoals Canada afgelopen week op het WK tegen België. De beste ploeg wint niet altijd.”

“Dat neemt niet weg dat ik Anzegem nog altijd een heel goede ploeg vind. Zeker vorige week tegen Kalken. Wat wij tegen hen lieten zien was dus heel goed. Enkele weken terug verloren we ook met 0-1 thuis, toen tegen Wervik. Toen was het helemaal niet goed. De ene 0-1 is dus duidelijk de andere niet.”

Werkpunt

“Wel moeten we tot slot toegeven dat we voor de rust dus het verschil hadden kunnen en ook wel moeten maken. Maar wij moeten over een ganse match wel vaker drie tot vier echt goede kansen hebben om tot een goal te komen. Anzegem had aan twee halve kansen en een penalty genoeg. Dat is misschien het verschil met de ploegen in de top, die zetten dat sneller en vaker om in goals. Een werkpunt dus en zeker geen verwijt naar mijn aanvallers. Het is iets wat we als collectief moeten opvangen en dat hebben we eerder al in de praktijk gebracht.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Schoukens (80’ De Keyser), Christiaens, Oliseh (69’ Karaçay, 88’ Erbas), Daels, Baudewyns, Vandevoorde, Heyvaert, Eliko Eyenga, Perrault, Hofman.

Anzegem: De Temmerman, Janssens, Van Den Berghe, Gheeraert, De Haspe, Lecour (56’ Beirlaen), Pauwels (82’ Tuyttens), Belmans, Van De Geuchte, Bourgeois, Cottignie.

Doelpunten: 78’ Cottignie (0-1).

Geel: De Haspe, Daels, Christiaens.

