Trainer Vicky Carleer en HO Wolvertem Merchtem voor uitmatch bij subtopper Anzegem: “Onszelf belonen blijft iets moeilijks”

“In de heenronde verloren we thuis met 0-1 van Anzegem, maar daar zat toen veel meer in”, herinnert Carleer zich nog goed. “We waren lange tijd de betere ploeg, maar lieten hen tien minuten voor tijd te makkelijk scoren. Het vet was toen van de soep om nog te reageren. Kortom, er zat minstens een punt in en eigenlijk wel drie, maar dat is natuurlijk praat achteraf. Zondag willen we puntengewin wel in de praktijk brengen al is dat niet evident. Anzegem heeft zich goed versterkt en ze staan ook niet voor niets in de subtop.”

Nog niet safe

“Maar we kunnen het puntengewin inderdaad wel gebruiken om niet te veel naar onder te moeten kijken. De ploegen onderin zijn zich echt wel aan het roeren. Al is dat elk jaar wel zo. Maar er zijn een aantal ploegen heel kort gekomen en daar moeten we absoluut voor opletten. Dat heb ik de spelersgroep al duidelijk gemaakt. Net daarom is de match van dit weekend en ook de weken nadien heel belangrijk. Het is nu dat we punten moeten pakken, want safe zijn we nog niet.”

“Wat die recente twee op twaalf betreft, is het zo dat je alles wat in perspectief moet bekijken”, gaat de T1 van de fusieclub voort. “Met de puntendelingen tegen Wielsbeke en Hamme kon ik zeker leven. Afgelopen weekend was het te weinig langs onze kant om aanspraak te kunnen maken op meer tegen leider Voorde. Maar een schande is dat natuurlijk niet, het is niet tegen hen dat je de punten moet pakken. Maar de week ervoor thuis tegen Roeselare hadden we altijd moeten winnen. We speelden er een heel goede eerste helft, maar in plaats van 3-0 of 4-0 halfweg, was het maar 1-0. Na de rust was het minder en gaven we te makkelijk goals weg.”

Veel kansen nodig

“Die match was eigenlijk ook een schoolvoorbeeld van het feit dat wij nog altijd veel kansen nodig hebben om tot een goal te komen. Er zijn heel veel matchen geweest waarin we goed voetbalden en de nodige kansen ontwikkelden, maar finaal wel onderuit gingen. Onszelf belonen blijft iets moeilijks. Al kan ik daarin niemand iets verwijten, want iedereen doet hard zijn best. Zowel op training als in de wedstrijden. Hopelijk kunnen we daar de komende weken verandering in brengen zodat we kunnen toewerken naar een puntenaantal of plaats in de rangschikking die we verdienden. En die is hoger dan waar we nu staan op die tiende plaats.”

Kort nieuws

Naar zondag toe kan coach Carleer weer een beroep doen op Heyvaert, Daels en Mokam Noumen, die alle drie terugkeren uit schorsing. Vandevoorde en Oliseh zijn door blessures nog onzeker.

