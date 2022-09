trainer Vicky Carleer en HO Wolvertem Merchtem ontvangen streekgenoot en rode lantaarn Eppegem: “Zij zullen hun huid ook nu weer duur verkopen”

“Dit weekend en ook het weekend nadien staan we voor twee derby’s met eerst Eppegem en nadien Tempo Overijse”, opent de T1 van de Wolven. “Dan ben je al rond wat derby’s betreft gezien de andere ploegen uit Oost-en West-Vlaanderen komen, maar het is nu zo. We verwachten ons weer aan leuke matchen de komende weken.”

Stand zegt niet alles

Tegenstander Eppegem pakte tot dusver slechts één op twaalf: “Ik vind het een beetje gevaarlijk om enkel naar de stand te kijken”, pikt Carleer in. “Akkoord, zij hebben dringend punten nodig, maar zij hebben ook al tegen Overijse en Voorde gespeeld, toch de leiders in deze reeks. Daar kan je natuurlijk van verliezen. Dus de stand zegt wat mij betreft niet alles en ik ga er ook niet te veel conclusies aan vastkoppelen. De voorgaande jaren is gebleken dat Eppegem een ploeg is die hun huid duur verkoopt en dat zal dit jaar niet anders zijn. Ik verwacht een match op het scherpst van de snee.”

“Dat we met Christiaens, Leemans en De Boeck drie ex-spelers van Eppegem in de rangen hebben lopen, maakt het extra leuk en zorgt toch voor een extra pigment. Al zullen ze niet allemaal mee kunnen spelen. Leemans is al enkele weken aan het meetrainen met de groep na blessureleed en ik verwacht hem één van de komende weken. Hij heeft ook nog maar amper gespeeld, dus we gaan er voorzichtig mee omspringen. De Boeck blesseerde zich in de week voor de competitie op training. Hij leek opnieuw in orde te zijn, maar de training van deze week ging toch niet van harte. Eppegem is hoogst onzeker voor hem.”

Wakker geschud

Hoe blikt de coach van de fusieclub terug op de reeds behaalde zeven op twaalf?: “Ik denk dat veel ploegen dat aantal nu zouden willen en vooraf hadden we hier zeker voor getekend. De thuisnederlaag tegen Kalken op speeldag één was alvast terecht. Al was die nederlaag misschien nog niet eens zo heel slecht, want het schudde ons wel wakker. Nadien volgden de resultaten met zeven op negen. Zaak zal nu zijn dit week na week door te trekken, want we zijn er nog lang niet. Bevestigen is de boodschap en dat kan alleen door als ploeg hard te blijven werken. Afgelopen weekend op Roeselare was een punt terecht. We hielden er voor het eerst de nul tegen een stevige ploeg met enkele goede voetballers en spelers die hoger speelden. We gaven weinig weg, al speelden we ook weinig kansen bij elkaar. Dan mag je achteraf niet mopperen met een punt.”

