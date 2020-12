Trainer Tom Van Imschoot is na drie op dertig nog steeds op post bij Lierse: “Zijn profiel past gewoon goed bij onze club”

Realistisch bestuur

Op het Lisp beseft men dat je van de huidige kern niet mag verwachten dat ze aan de kop gaat spelen in 1B. Andere clubs hebben grotere sportieve budgetten en hadden meer tijd om hun ploeg samen te stellen. “Toen we Tom Van Imschoot aanstelden, was het zijn opdracht om Lierse te laten meedraaien aan de kop in Eerste Nationale. Kort voor de competitiestart kwamen we dan plots in 1B terecht”, zegt Lierses CEO Yorik Torreele. “Nadien haalden we nog een paar extra spelers bij, maar het blijft toch een grote stap.” In die zin heeft men bij Lierse dan ook wat meer geduld met de coach.

Club wil standvastigheid

Lierse wil af van het imago van trainerskerkhof. Tom Van Imschoot is al de zesde T1 sinds de doorstart in 2018. René Trost bleek te weinig thuis in de lagere afdelingen, Urbain Spaenhoven had niet de juiste diploma’s, Dave De Herdt was slechts een tussenpaus, Rocky Peeters had al snel de supporters tegen en Dirk Gyselinckx kon niet worden gemist bij de jeugd. “Het is door allerlei omstandigheden al een grote zoektocht geweest”, geeft Yorik Torreele aan. “Met Tom vonden we nu iemand waarvan we voelen dat hij qua profiel echt bij ons past: een jonge, Belgische trainer die toch al iets had bewezen. Een samenwerking op lange termijn is het uitgangspunt. Wij voelen dat Tom er alles aan blijft doen om het tij te keren en dat de spelersgroep nog volop mee is in Toms verhaal. Die strijdvaardigheid is een belangrijk signaal.”