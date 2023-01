Trainer Stijn Vreven ontvangt met Dessel KVK Tienen: “We hebben de draad van vorig jaar weer opgenomen”

Vorige week werd er reeds een druk oefenschema afgewerkt. De voorbije dagen werd het normale programma hernomen. “De winterstop kwam op een goed moment”, zegt trainer Stijn Vreven. “Dessel heeft vorig jaar een lange en zware competitie moeten afwerken, waardoor de break in de zomerperiode tot een minimum beperkt bleef. Ik ben verder gegaan waar ik vorig jaar gestopt ben. In mijn eerste weken als trainer heb ik vooral getracht om in een vrij korte periode een aantal accenten naar de groep over te brengen. Dat is meer dan behoorlijk gelukt. Nu is het een kwestie om dat verder te optimaliseren.”

Belangrijke weken

Dessel stapte met een goed gevoel de winterstop in. Eén overwinning en drie gelijke spelen zorgden ervoor dat het vertrouwen in het slot van de heenronde groeide. “Eén van de dingen die mij deugd hebben gedaan is dat we in drie van die wedstrijden de nul konden houden. Iets wat in het verleden een probleem was. Anderzijds mogen we de werkpunten die nog op de plank liggen niet uit het oog verliezen. Zo moeten we trachten om het scorend vermogen zo snel mogelijk op te drijven.”

Terugkeer

Voor het eerste duel van het nieuwe kalenderjaar kan de Desselse oefenmeester weer een beroep doen op Jasper Sols en Oleg Cheprassov. Sols heeft een lange revalidatie achter de rug, en wordt in het defensieve compartiment een belangrijke pion. Cheprassov moet op zijn beurt de aanval van de nodige zuurstof voorzien. Minder goed nieuws is er van Alessandro Cerigioni die, omwille van een letsel aan de adductoren, enkele weken buiten strijd zal zijn. “Jasper Sols is bijna een volledig jaar buiten strijd geweest, maar trainde de voorbije dagen gretig mee. Het wordt nu uitkijken hoe hij die intensieve arbeid zal verteren.”

