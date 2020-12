Trainer Stijn Geys (SK Londerzeel) over herstart competitie midden februari. “Goed dat er perspectief is maar ik neem voorlopig nog een afwachtende houding aan”

Ook bij tweedenationaler SK Londerzeel is men tevreden dat er weer een perspectief is om naar toe te werken met de aangekondigde herstart van de competitie in het weekend van 14 februari. Al wil trainer Stijn Geys niet te hard van stapel lopen.

“Gezien er dit seizoen al vaak zaken niet zijn kunnen doorgaan, pleit ik toch wel voor voorzichtigheid. We moeten de kerstperiode zelf nog goed doorkomen om dan hopelijk vanaf midden januari met de trainingen te kunnen herstarten. Al zal dat wel met kleedkamers moeten gebeuren want zonder gaat het niet, zeker niet in de winterperiode en er sommige spelers in onze groep toch een eindje moeten rijden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat als we effectief kunnen opstarten met de trainingen en de competitie, ik één van de eerste zal zijn die met veel plezier en goesting naar de club rijd. We hebben een perspectief gekregen om naartoe te werken en dat is al heel veel. Niet alleen voor de staff maar zeker ook voor de spelers zelf. De motivatie zal alleen maar toenemen richting januari en dat zal ook nodig zijn om weer in die voetbalmodus te komen.”

“Je mag niet vergeten dat we eigenlijk al bijna vanaf begin maart stilliggen waardoor we tegen midden februari 2021 hoop en al twee maanden getraind hebben op één jaar tijd. Soms is het al moeilijk om in normale tijden na een zomerstop weer in gang te komen maar nu worden we echt wel zwaar op de proef gesteld.”

Meteen staan

“Dat we enkel de heenronde nog afwerken, kan ik alleen maar toejuichen. Het was al snel duidelijk dat een gans seizoen spelen, onbegonnen werk was. Maar we zitten ook nu met stijgers en dalers dus het blijft echt wel competitief. Wij hebben het geluk gehad dat we al vier matchen konden afwerken in tegenstelling tot andere ploegen. Het puzzelwerk om inhaalmatchen in te plannen, zal ons gelukkig bespaard blijven. We pakten tot dusver zeven punten op twaalf en staan daarmee gedeeld tweede op drie punten van de leider. Dat zijn toch al punten die ze ons al niet meer afnemen. Liever zo dan met één punt staan na vier matchen want dan heb je nog maar elf matchen om iets recht te trekken. Al zal het voor iedereen wel klaar en duidelijk zijn dat elke ploeg er meteen zal moeten staan want elke misstap zal nu nog zwaarder doorwegen.”