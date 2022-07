Trainer Stijn Geys (SK Londerzeel) na eerste trainingen en buitenlandse stage: “Je merkte dat die stage de groep heel veel deugd heeft gedaan”

voetbal tweede nationale BTweedenationaler SK Londerzeel is ruim een week ver in de voorbereiding, gekruid met een eerste oefenmatch én een buitenlandse stage. We polsten bij trainer Stijn Geys voor een stand van zaken en een korte vooruitblik naar dat waar het uiteindelijk allemaal om draait, de competitie.

Die oefenmatch werd gespeeld tegen kersvers derdeprovinicaler SC Duffel, ex-club van de Londerzeelse T1 overigens. Hij zag zijn spelers winnen met 0-5. Doelpunten werden gemaakt door nieuwkomers Yildiz, Laureys en Siebens. Ook youngster Gake scoorde en de vijfde goal was een Duffelse owngoal. Afgelopen weekend waren de Londerzeelse troepen terug te vinden in het Duitse Duisburg voor een stage. “Je merkte wel dat die stage de groep heel veel deugd heeft gedaan”, opent Geys. “Vorig jaar kon het niet door de gekende pandemie dus nu was iedereen extra gretig. Iedereen tekende ook present, wat een goed signaal is. Kapitein Dellevoet en ‘Papi’ zijn wel nog herstellende maar ook zij deden al mee. We hebben de nodige mix gedaan van teamactiviteiten en trainingssessies en zo leerde iedereen elkaar eens op een andere manier kennen.”

Lokeren-Temse eerste waardemeter

“Komende zaterdag spelen we dan een oefenmatch in eigen huis tegen Lokeren-Temse om 19 uur”, gaat Geys verder. “Daar kijk ik echt wel naar uit. Als je ziet wat een ploeg zij nu hebben, dan gaat dat een goede waardemeter zijn. Echt een ploeg om te promoveren naar eerste nationale. Het eerste weekend van augustus spelen we dan in de tweede ronde van de Beker van België tegen de winnaar van het duel tussen Libramont en Condruzien. In ronde drie wacht dan eventueel eerstenationaler La Louvière Centre. De match tegen Lokeren en de match(en) in de Beker van België moeten dan ook het hoogtepunt worden van de voorbereiding wat mij betreft. In het verleden heb ik het met Oosterzonen en Duffel tot matchen tegen eersteklassers geschopt in de beker en daar teken ik met Londerzeel natuurlijk ook meteen voor.”

“Zaak zal nu zijn om de beoogde manier van spelen er zo snel mogelijk in te krijgen. Zowel de nieuwkomers als de blijvers kennen mijn manier van spelen en de spelers die dat het beste oppikken, zullen spelen. Ongeacht de naam of reputatie. Van Laureys, Yildiz en De Rock verwacht ik alleszins dat ze gebrand zijn op een goed seizoen. Siebens en Taqi zijn zich ook volop aan het manifesteren, dus we hebben veel meer mogelijkheden om goals te maken. Al zal dan wel iedereen op niveau moeten presteren en er het maximale trachten uit te halen. Ook een uitdaging voor mezelf.”

“Positief is dat ik vaststel dat de jongeren zich ook laten zien tot dusver” haalt de Mollenaar graag aan. “Dan denk ik in de eerste plaats aan de 17-jarige Seth Van De Velde en de 19-jarige Benjamin Gake. Gake scoorde ook tegen Duffel en dat zou wel eens een extra pion op het middenveld kunnen zijn. Als hij zijn nonchalance nog wat achterwege laat tenminste (lacht). Ook van nieuwkomer Siebens heb ik al goede dingen gezien. Sportief manager Erik Hermans heeft dan ook heel hard gewerkt. Transfers hoef je niet meer te verwachten.”

Kwaliteit omhoog

“We zullen alleszins iedereen kunnen gebruiken met vier extra matchen in de competitie. Een competitie die niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit is toegenomen. Zeker met de U-23 ploegen van KV Mechelen en Beerschot erbij en ook nog eens Racing Mechelen, Turnhout en Lille. Naast gevestigde waarden als Lyra-Lierse, Belisia en Bocholt. Heel leuke matchen worden dat voor mij en de spelers, maar absoluut niet te onderschatten.”

Linkerkolom

“Daarom ga ik me nog niet echt uitspreken over onze ambities. Er kan immers nog zoveel gebeuren in tussentijd, dat hebben mijn twaalf jaar als hoofdtrainer mij al wel geleerd. Linkerkolom lijkt mij realistisch maar een plaats ga ik daar niet op plakken. Laat ons nu maar eerst hard verder werken en dan zien we over enkele weken of maanden wel weer (lacht).”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B