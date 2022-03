Trainer Stijn Geys en SK Londerzeel zaterdagavond gastheer voor City Pirates: “Beperkte kern begint ons toch wat parten te spelen”

“Voor de winterstop hebben we onze punten grotendeels gehaald met dezelfde twaalf, dertien spelers”, opent Geys. “Met een goede organisatie en de doelpunten van Jelle van Kruijssen konden we dikwijls matchen net naar ons toetrekken. Al moeten we eerlijk zijn dat wij toen niet altijd veel overschot hadden.”

Moeizamer

“Na de winterstop loopt het inderdaad moeizamer. Vooral onze beperkte kern begint ons nu wat parten te spelen en niet alleen door de vele blessures of schorsingen. Zo is Niels Verheyden in januari vertrokken en werd vorige week besloten om Stephane Odimboleko niet langer in de A-kern te laten. Wij zijn met de club een weg ingeslagen en die willen we volgen. Er wordt hard gewerkt door de spelers en op dat vlak hebben zij, op Cappellen na misschien, elke wedstrijd alles gegeven. Dat wordt de komende weken ook verwacht. Tot slot zitten we ook nog met de langdurige blessure van Vergeylen.”

Kansen voor de jeugd

“Het is dus krap, maar dat biedt aan de andere kant ook kansen voor onze jeugdspelers die vanaf het begin van dit seizoen met de A-kern meetrainen”, gaat Geys voort. “Voor de winterstop kwamen zij amper aan bod, maar nu krijgen zij volop speelminuten. Dat is een proces van vallen en opstaan en niet altijd gemakkelijk. De gevestigde waarden vangen hen goed op en helpen waar kan. Dat doet mij groot plezier. Zowel Mohamed Oulad als Tano Hermans deden het de afgelopen twee weken naar behoren in weinig evidente omstandigheden. De 18-jarige Benjamin Gake maakte zijn debuut in Aalst en de 19-jarige Yari Deltour stond er in doel.”

“Wat de match van zaterdagavond betreft, kan ik kort zijn. Wij hebben het in de heenronde heel moeilijk gehad tegen City Pirates. Het is een goed voetballende ploeg met veel beweging en techniek. Ze hebben ook een sterke reeks neergezet en zijn ondertussen ook gered. Mits op voorsprong te komen tegen Hoogstraten had er vorige week voor hen meer ingezeten. Dat zegt genoeg.”

Stevige discussies

“Zelf heb ik al in november mijn contract met twee jaar mogen verlengen, wat een mooi signaal van vertrouwen van de club was. We konden hierdoor al snel starten met de kern voor volgend jaar zodat wij praktisch klaar zijn met ons huiswerk. Wij discussiëren weleens stevig, maar sportief verantwoordelijke Erik Hermans en ik zijn het over het algemeen nogal snel eens. (lacht) Normaliter verwacht ik uiterlijk volgende week dat wij nog één of twee spelers kunnen aankondigen, maar de spelersgroep blijft grotendeels en dat is een opsteker”, besluit de Kempenzoon.

