Trainer Stijn Geys en SK Londerzeel voor komst van Berchem Sport: “Stand liegt zelden na vijftien speeldagen”

“Een wedstrijd tegen Berchem is altijd leuk”, opent Geys. “Ik heb er in mijn trainerscarrière al vaak tegen gespeeld en zij zorgen steeds voor de nodige sfeer en supporters. Dat gaat zondagnamiddag niet anders zijn. Maar los daarvan, hebben wij punten nodig.”

“We waren aan een mooie remonte bezig, maar de laatste weken is het jammer genoeg weer wat stilgevallen met één op negen. Op Hasselt een punt pakken, was zeker niet slecht. Maar de laatste twee matchen tegen Lille en Tongeren gingen verloren. Terecht verloren als je het mij vraagt. Zeker tegen Lille thuis was er meer drive bij hen. Op Tongeren afgelopen weekend had een draw nog wel gekund, maar we ontwikkelden veel te weinig voorin. Als wij niet honderd procent zijn, kunnen wij een lelijke of moeilijke match niet winnen. Dat is al wel vaker gebleken dit jaar.”

Te afhankelijk

“Tegen Cappellen en Pepingen-Halle was dat inderdaad niet het geval en vlogen de ballen er wel vlot in”, gaat de Kempenzoon voort. “Door verschillende doelpuntenmakers. Maar dan hebben we het over twee matchen op een totaal van vijftien. Uiteindelijk zijn we in het merendeel van de matchen tot dusver ook te afhankelijk geweest van de efficiëntie en doelpuntenproductie van Ali Yildiz. Niet altijd dus, zoals eerder aangehaald, maar toch te veel. Afgelopen weekend op Tongeren was hij bijvoorbeeld ziek en ontbraken ook De Kegel en Taqi. Dat was misschien wat teveel van het goede.”

Knappe remonte

“Pas op, ik kan mijn spelers niets verwijten want ze werken er hard voor en de sfeer in de kleedkamer is ook goed. Zeker als je ziet vanwaar wij eigenlijk komen. Na zeven speeldagen stonden we voorlaatste. Dan is het heel knap van de groep dat ze een remonte hebben kunnen inzetten, maar die zouden we toch wat langer moeten rekken. Net daarom is de match van zondag zo belangrijk zodat we weer terug op het goede spoor zitten en de kaap van de twintig punten ronden.”

Strenger zijn

“Uiteindelijk liegt de stand zelden na vijftien wedstrijden” gaat Geys voort. “Dus we staan globaal gezien wel terecht op die twaalfde plaats. En dan moet je vaststellen dat dat minder is dan waar we voor het seizoen op hadden gehoopt. Daar moeten we eerlijk in zijn. Al mogen we niet uit het oog verliezen dat het wel een heel spannende en ook rare reeks is. Zo pakten we slechts één op twaalf tegen de laatste vier ploegen. Aan de andere kant pakten we heel wat punten tegen ploegen uit de bovenste regionen. En dat steevast op verdiende wijze. Maar als we dan punten lieten tegen die ploegen onderin was dat eveneens terecht. Die onregelmatigheid willen we toch beperken in de terugronde want anders gaan we blijven hangen waar we nu hangen. En blijven we met een gevoel achter dat we er te vaak net naast grijpen. Daarin mogen we gerust wat strenger zijn voor onszelf.”

“We gaan de winterstop dan ook gebruiken om met onze sportieve staff en met sportief manager Erik Hermans in het bijzonder evaluaties te maken en gesprekken in te plannen zodat we al vrij snel een goed beeld hebben van blijvers, vertrekkers en nieuwe namen naar komend seizoen toe. Maar op korte termijn ligt de focus natuurlijk op zondag en het terug thuishouden van de drie punten”, besluit de Londerzeelse T1.