Trainer Stijn Geys eindigt in eerste volledige seizoen met SK Londerzeel pal in de middenmoot: “Eindklassement liegt zelden”

“Het blijft moeilijk om te oordelen over ons seizoen” opent hoofdcoach Stijn Geys. “Misschien had er meer ingezeten, maar langs de andere kant moeten we ook realistisch zijn en is het niet toevallig dat we staan waar we staan. Het eindklassement liegt zelden. Onze doelstelling vooraf was een rustig seizoen draaien zonder degradatiezorgen en finishen in de linkerkolom. Wat dat betreft, zijn we in ons doel geslaagd.”

“Eigenlijk kan je ons seizoen in drie delen opsplitsen”, gaat Geys voort. “Tijdens de voorbereiding werd snel duidelijk dat we met Jelle van Kruijssen slechts één speler met scorend vermogen hadden en dat we wat creativiteit misten op het middenveld. Tijdens de heenronde hebben we dat opgelost met een duidelijk systeem waarin snelle flanken en een strakke organisatie centraal stond. Dat zorgde ervoor dat we halfweg vierde stonden en dat overtrof onze verwachten ruimschoots.”

Kleine kern

“Na de winterstop zijn we echter beginnen sukkelen door onze kleine kern en het wegvallen van enkele spelers zoals Verheyden en Odimboleko. Hoewel we toen in een aantal matchen beter speelden dan in de heenronde was het al te vaak een verliesmatch of een gelijkspel. Terwijl we die matchen in de heenronde wel wonnen. Met nog één doelpunt van van Kruijssen in de terugronde kregen we het moeilijker om matchen over de streep te trekken. Gelukkig heeft Ilias El Yazidi nog een paar keer kunnen scoren waardoor we toch nog achtste eindigden. Uit die mindere terugronde wil ik ook wel onthouden dat er, mede door de omstandigheden, een zestal jongens uit de eigen jeugd kansen hebben gekregen en het daarbij ook aardig deden. Dat kan alleen maar positief zijn naar de toekomst.”

Scorend vermogen opkrikken

“Naar volgend seizoen toe hebben we dan ook de nodige conclusies getrokken en willen we ons scorend vermogen opkrikken met een zo goed als volledig nieuwe voorlijn”, kijkt Geys al vooruit. “Sportief verantwoordelijke Erik Hermans heeft hierbij weer uitstekend werk geleverd en enkele jongens aangetrokken waardoor de afhankelijkheid van één speler tot het verleden moet behoren. Dan denk ik vooral aan De Rock, Laureys en Yildiz. We hopen toch een tweetal spelers te hebben die in de dubbele cijfers kunnen finishen. Defensief gezien waren we al bij de betere ploegen van de reeks en zijn er amper vertrekkers en met het aantrekken van flankverdediger Dries Caignau wordt de concurrentie achteraan behoorlijk stevig.”

‘Grijze muis’

“Ik las op sociale media dat wij dit seizoen een ‘grijze muis’ waren en daar zit zeker een stuk waarheid in”, kijkt de Londerzeelse T1 nog een laatste keer terug. “Maar met ruime thuisoverwinningen tegen Bocholt en Lyra-Lierse, derbywinst tegen Aalst en een zege op het veld van kampioen Hoogstraten hebben wij zeker kleur kunnen geven aan ons seizoen. Dat wordt misschien te snel vergeten door de buitenwereld.”

“Zelf voel ik mij alleszins uitstekend bij deze club en sta ik voor mijn derde seizoen. Wat toch een mooi teken van vertrouwen is. Al moet ik zeggen dat ik nu zelf, net als de spelersgroep, even toe ben aan rust. De laatste weken zaten we toch wat in een uitdooffase. De batterijen mogen weer opgeladen worden (lacht).”