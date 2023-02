Trainer Stefan Leleu (KSV Oudenaarde): “Het stoort me dat we op den duur kampioen van de tegengoals worden”

“We zijn nog niet klaar in deze reeks”, klonk de conclusie van KSVO-trainer Stefan Leleu. “In deze partij tegen Harelbeke scoorden wij op de cruciale momenten niet. Als je niet scoort, kan je een goal tegen krijgen. Met 0-1 was er geen man overboord. Gelukkig pakten we net voor de rust geen tweede goal. Toen dacht ik ‘dit is ons geluk’. In de tweede helft dwongen we nog wat kansen af. Vanop de stip kregen we een unieke mogelijkheid om langszij te komen, maar die grepen we niet. Dan wist ik dat het heel moeilijk zou worden. Na minuut zeventig gaven we veel weg. Al is 0-4 overdreven.”

Veel tegengoals

Wat Leleu meteen na het laatste fluitsignaal irriteerde. “Op den duur worden we kampioen van de tegendoelpunten wat me een beetje stoort”, verwees de Oudenaardse trainer naar 42 tegengoals in twintig matchen. Enkel hekkensluiter Erpe-Mere United slikte meer doelpunten: 44 om precies te zijn. Jong Cercle scoorde vijf keer in Oudenaarde. Bij Merelbeke pakte de defensie van de geelhemden zes goals. Racing Gent, Torhout en Sparta Petegem (2x) konden de netten van KSVO drie keer bol zetten. Vandaar een bijzonder negatief doelsaldo (-13). Een trip naar Oostkamp, nummer drie in de tussenstand, wordt allesbehalve een plezierreisje. Bij de West-Vlamingen zal de 4-2-nederlaag van begin januari nog vers in het geheugen liggen.

Pech De Buysscher

“In Oostkamp gaan we wellicht minder het spel moeten maken”, blikte Leleu vooruit. “We zullen misschien wat rapper kunnen omschakelen. Ik vond dat we tegen Harelbeke wel de oplossing vonden, maar de kansen niet verzilverden. Soms zijn er matchen dat het niet lukt. Dit was er zo één. Ik moet de cijfers nog even bekijken, maar ik denk dat Oostkamp op eigen kunstgras nog niet veel liet liggen.”

Thuis pakte Oostkamp 21 op 30. Olsa Brakel is de enige ploeg die er drie punten veroverde. Voor het overige zes thuiszeges en drie puntendelingen. Bij KSVO komt het wederoptreden van aanvoerder Jesse Martens en centrale middenvelder Nathan Mingiedi steeds dichter. Ondanks een operatie enkele maanden geleden herviel Casper De Buysscher in z’n vroegere hielletsel. Milan Cambier maakt na zijn kruisbandletsel snel vorderingen, maar zal nog minstens een maand out zijn.

