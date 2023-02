Trainer Stefaan Deloose start bij Gullegem met zege: “Ik zag heel veel drive en een winnaarsmentaliteit”

Na een diepe bal op de eigen helft van Van De Wiele ging topschutter Aaron Dhondt alleen door en trapte binnen. In het begin van het tweede kwartier redde doelman Brandon Vanderbeken de gelijkmaker. Diep in de eerste helft besloot Jarne Braekeveld een open kans over. Een minuut redde de keeper een bal van Robbe Dekiere en lukte het in de rebound van Braekeveld ook niet.

“Ik zag heel veel drive en een winnaarsmentaliteit”, zegt de nieuwe coach. “In de tweede helft voetbalden we goed. Het zal belangrijk zijn om week na week te bevestigen. Gullegem zag ik dit seizoen twee keer aan het werk. De vorige jaren ook. Er is een jaar geweest dat we met de beloften van KV Kortrijk hier onze thuiswedstrijden speelden en kennen de mensen me hier. Ook mijn visie over het voetbal. Voor alle duidelijkheid: ik stelde zelf mijn kandidatuur niet om hier aan de slag te gaan. Enerzijds was ik niet verrast toen men me maandag contacteerde.”