Trainer Stefaan Deloose start bij FC Gullegem met een zege: “Ik zag heel veel drive en een winnaarsmentaliteit”

Voetbal eerste nationale Luca Polizzi schiet Ninove in slotminuut naar eerste overwin­ning in tien matchen: “Verlossing voor mezelf én voor de ploeg”

Een zucht van opluchting die te horen was van de West-Vlaamse Skyline Arena tot op de Ninoofse Kloppers weerklonk zaterdagavond rond 21.45u. Even voordien had Luca Polizzi voor zijn ploeg KVK Ninove de 1-2 tegen de netten geprikt in het ultieme slot van het degradatieduel tegen rode lantaarn Mandel United. De eerste Ninoofse zege in tien matchen waar de opnieuw in de gratie gevallen Oli Romero eerst de fundering voor had gelegd. Het zorgde voor niks dan lachende gezichten bij de jongens van coach Haydock.

17:51