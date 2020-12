Trainer Sam Vermeulen van KFC Eppegem kan zich vinden in herstart competitie vanaf midden februari. “Best mogelijke beslissing die men kon nemen”

De kogel is door de kerk: in het weekend van 14 februari kan de bal weer rollen op de velden van de amateurploegen in het voetbal. Een ganse competitie wordt begrijpelijkerwijze niet meer afgewerkt, enkel de heenronde. De competitie zou dan eindigen begin mei. Trainer Sam Vermeulen van derdenationaler KFC Eppegem kan zich volledig vinden in deze beslissing.

“Gezien de gegeven omstandigheden is dit de best mogelijke beslissing die kon worden genomen”, opent de coach van Eppegem. “Een gans seizoen nog afwerken, zou onverantwoord zijn geweest. Nu treffen we elke ploeg één keer en dat kan toch ook al veel duidelijk maken. Feit is wel dat we er meteen zullen moeten staan. Een herkansing gaan we niet krijgen. Al heeft de voorbije periode ons wel al geleerd dat we altijd met twee woorden moeten spreken. Helemaal zeker zijn we nog niet want daarvoor zijn we ook afhankelijk van de coronacijfers. Maar het is wel weer iets om naar uit te kijken. De voorbije weken heb ik geregeld gebeld met de spelers om contact te blijven houden. En daaruit bleek dat de goesting nog steeds enorm groot is.

“We kunnen dus weer beginnen met planning nummer dertig bij manier van spreken maar we leven op goede hoop. Aangezien wij nog twee inhaalmatchen moeten afwerken die in principe al begin februari kunnen volgen, zal het zaak zijn om alles goed te plannen. En waarbij iedere partij, dus zowel Appelterre, Lochristi als wijzelf, zich in kan vinden. De groepstrainingen zouden dan hervat kunnen worden in het weekend van 16 januari waardoor we een voorbereiding hebben van slechts een tweetal weken richting competitiestart. En zelfs op deze korte tijd na het uitbrengen van het nieuws rond de herstart, kregen we al enkel aanvragen tot oefenmatchen binnen. De goesting is groot op alle vlakken.”

Supporters

“Al mogen we niet vergeten dat voetbal nog altijd onze hobby is. Sommige spelers zijn hun job kwijt of verloren dierbaren en dat is natuurlijk nog iets anders. Wij zijn bevoorrecht om onze hobby te mogen doen in een kameraadschappelijke sfeer. En eentje waarin we niet zonder supporters kunnen dus we hopen vurig dat er tegen dan terug wat volk langs de zijlijn mag staan. Eppegem is een ploeg die leeft en waar supporters graag naartoe komen. Hopelijk wordt dit terug de realiteit vanaf februari.”