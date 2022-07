Trainer Sam Vermeulen en KFC Eppegem na eerste week voorbereiding: “Willen op alle vlakken beter doen dan vorig seizoen”

“Eind juni hebben we al enkele keren getraind om elkaar al wat te leren kennen en de opvolging op medische gebied al op punt te stellen”, opent de Eppegemse T1. “Maar de eigenlijke voorbereiding is vorige week woensdag begonnen. Afgelopen weekend zijn we op stage geweest naar Duinbergen met een zo goed als voltallige delegatie. We hebben twee keer pittig getraind, maar er was ook zeker ruimte voor de nodige ontspanning.”

“Ook de langdurig geblesseerden Yangassa en Okitakula waren van de partij, maar zij werkten een individueel programma af. Vereeck staat al het verst en deed de meeste oefeningen in groep al mee. Maar we gaan hem gestaag brengen en niets forceren want vorig seizoen speelde hij geen minuut in de competitie.”

Beker van België

“Komende zondag spelen we dan op het veld van eersteprovincialer VK Linden in de eerste ronde van de Beker van België”, gaat Vermeulen voort. “Het is leuk om al een match met inzet te kunnen spelen, maar het resultaat blijft toch eerder bijkomstig. Het is ook pas onze tweede match na de oefenpot van woensdag tegen Diegem. We gaan iedereen de nodige minuten geven, zowel de blijvers als de nieuwkomers, zodat ze zich kunnen tonen en ritme kunnen opdoen.”

Wat het seizoen zelf betreft, willen we als groep op alle vlakken beter doen. De mentaliteit en beleving zat, zeker op het einde van het seizoen met ook de vele jonge spelers, heel goed en dat heeft ons volgens mij over de streep van derde nationale getrokken. Daarnaast hopen we op minder blessures en meer rendement, zeker in aanvallend opzicht. Op verdedigend vlak waren we bij de betere ploegen van de reeks maar aanvallend was het vaak te weinig. Met de komst van de aanvallend ingestelde spelers als Vanbeginne, Frick, El Attabi en Assalhi hebben we hier sterk op ingespeeld.”

Lokale verankering

“Het is overigens ook niet toevallig dat heel wat van de nieuwe namen in de regio wonen” geeft Vermeulen graag mee. “Die lokale verankering moet er mede voor zorgen dat die spelers hier voor langere tijd willen blijven. En terug mee iets willen opbouwen. Daar heeft onze sportieve cel, onder leiding van Pieter De Wit, sterk op ingezet en daar ben ik heel tevreden mee.”

“Je gaat me tot slot geen gokje rond een eindklassement kunnen ontfutselen want met de helft nieuwe ploegen is het echt wel koffiedik kijken. Op het eerste zich lijkt de reeks zeker niet verzwakt, maar de uitdaging zal er vooral in liggen om iedere tegenstander goed te scouten. Wat ik wel kan zeggen is dat als de goede mix van veel jong geweld en enkele ervaren pionnen aanslaat, we een mooi seizoen tegemoet kunnen gaan. Vooral een rustiger seizoen dan het vorige.”

Oefenmatchen

WOE 27/07: Diegem Sport – KFC Eppegem (19.30 uur)

ZON 31/07: VK Linden – KFC Eppegem (16 uur, beker van België)

WOE 03/08: GR Katelijne – KFC Eppegem (19 uur)

WOE 10/08: KFC Nijlen – KFC Eppegem (20 uur)

WOE 17/08: KFC Eppegem – Crossing Schaarbeek (19.30 uur)

ZAT 20/08: KFC Eppegem – KAC Betekom (18 uur, onder voorbehoud)

ZAT 27/08: KFC Eppegem – KV Mechelen 2 (15 uur, onder voorbehoud)