Trainer Rory Hegelmeers verlaat Rapid Leest en stapt in jeugdwerking Beerschot: “Ik stond op een kantelpunt”

Hegelmeers was aan zijn zevende opeenvolgende seizoen toe in Leest waar hij een punt zette achter zijn actieve voetbalcarrière en in de winter van 2017 trainer werd. Maar een achtste jaargang komt er dus niet, want de 37-jarige ex-speler van ondermeer KV Mechelen neemt een functie op in de jeugdopleiding van Beerschot.

“Ik stond op een kantelpunt”, zegt Hegelmeers. “Enerzijds laat ik een club achter waar ik heel mooie jaren beleefde, maar het project van Beerschot sprak me enorm aan. Wat het verschil maakte? Om eerlijk te zijn duurde het na de bekendmaking van de fusie in Leest (Rapid Leest en Leest United fuseren in het seizoen 2022-2023 red.) lang voor er een concreet voorstel kwam. Ik voelde niet het volste vertrouwen van een deel van het nieuwe bestuur. Dat is voor mij een grote voorwaarde om ergens te werken en toen het voorstel toch kwam vorige week was dat gevoel nog niet weg. Bij Beerschot voelde ik wel alle vertrouwen en dat gaf de doorslag.”

“Pas op, ik voel totaal geen rancune ten opzichte van iemand in Leest, want er werken heel capabele mensen met een duidelijke visie. Maar ook op dat vlak zaten we niet helemaal meer op dezelfde lijn voor volgend seizoen en dan ga je beter in de beste verstandhouding uit elkaar. Ooit hoop ik wel terug te keren als trainer en te werken op het nieuwe complex.”

Beerschot

“Maar nu kijk ik in de eerste plaats uit naar de nieuwe uitdaging bij Beerschot waar Tim Scheers, coördinator middenbouw, en manager van de jeugdacademie Davy De Smedt me helemaal over de streep trokken. Tim en ik vormden al de perfecte tandem bij SK Londerzeel en toen ook mijn zoontje in zijn spoor naar Beerschot verhuisde, stond het eigenlijk in de sterren geschreven dat we verder zouden samenwerken. (lacht) Ook vorig seizoen deed ik er al af en toe veldwerk bij de jeugd en daar waren ze tevreden over. Nu word ik er crosscoach bij de U14 en U15. In praktijk betekent dit dat ik heel nauw ga samenwerken met de hoofdtrainers van die elftallen, op de details ga coachen en mee oplossingen zal aanreiken.”