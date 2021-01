Trainer Rikie Broeckx blijft Sporting Hasselt trouw en begint in 2021-2022 aan zijn vijfde seizoen

Het duurde even voor de handtekening kwam. Iedereen bij de club moet inleveren. Wat heeft je over de streep getrokken?

“Ik wil in de eerste plaats de aandacht vestigen op het feit dat geld niet de hoofdzaak was om al dan niet bij te tekenen. Ik moest inderdaad inleveren, maar gezien corona een crisis heeft veroorzaakt bij de meeste amateurclubs, was dat voor mij geen struikelblok. Waarom ik mijn contract verlengde heeft meer redenen.”

Welke?

“In mijn eerste seizoen moest ik inspringen in maart tijdens het seizoen. Als je dat seizoen erbij telt, dan begin ik komend seizoen aan mijn vijfde jaar bij Sporting en daarmee ben ik de trainer die het langst bij de club is verbonden. Voor mij een grote eer. Vervolgens het project van de club. Infrastructureel hebben we enorme stappen voorwaarts gezet. Heb je onze nieuwe accommodatie gezien? Op dit niveau is dat top in België. Ik heb enorm veel respect voor het werk dat voorzitter Bart Casters hier levert. Dat is fenomenaal. Het is schitterend om in deze omstandigheden te kunnen werken als coach. Wat voor mij ook erg belangrijk is: het respect dat ik voel van het bestuur is warm en oprecht. Ook ben ik gelukkig met het spelersmateriaal waarmee ik hier al jaren kon werken. Elk seizoen draaien we voorin mee. Ook dit seizoen was onze start knap. Jammer dat we er geen vervolg aan konden breien.”

Kan je dan niet leven met de keuze van Voetbal Vlaanderen om de stekker eruit te trekken?

“Natuurlijk wel. Ik wil alleen maar aanhalen dat we opnieuw op sportief vlak een mooi seizoen voor ogen hadden. Maar de beslissing van Voetbal Vlaanderen is in het algemeen belang een logische keuze. Voetbal is voor mij een groot stuk van mijn leven en ik heb hier in Hasselt mijn hart verloren, maar het is bijzaak hé. De gezondheid komt op de eerste plaats. Als je ziet hoe de mensen lijden uit de horeca, kappers en de bedrijven die instaan voor het organiseren van evenementen, dan mogen wij als voetballers of trainers niet klagen.”

Hoe zit het met de ambities voor volgend seizoen? Blijft de kern grotendeels?

“De eerste gespreksronde met de spelersgroep is achter de rug. Ondanks iedereen zal moeten inleveren, was de groep vrij enthousiast over de manier van werken en in welke infrastructuur ze hun voetbalplezier kunnen beleven. De groepssfeer was geweldig en de jongens hangen fel aan elkaar. Het is nu prioriteit om de kern samen te houden. De staf blijft, want ook mijn assistenten tekenden bij. Van Wout Bastiaens weten wij dat hij een stapje zal terugzetten en dichter bij huis gaat spelen bij Wezel Sport.”

Komt er een vervanger en überhaupt versterking?

“Voor Bastiaens komt er geen vervanger. Indien iedereen blijft heb ik voldoende verdedigers. Alleen in de aanval zitten we dun bezaaid en zijn we dringend opzoek naar versterking. Of Henry Odutayo blijft? Elk seizoen trekken er meerdere clubs aan zijn mouw. Hij voelt zich hier gelukkig. Hopelijk speelt hij volgend seizoen nog voor Hasselt”, besluit Maaslander Broeckx ,wonend in Genk.

