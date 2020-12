Trainer Rik De Mil maakt balans op na heenronde Club NXT: “Juiste weg aan het bewandelen”

VOETBAL 1BHet seizoen is halfweg en het piepjonge Club NXT betaalde al heel wat leergeld in 1B. De rode lantaarn speelt vrijdagavond thuis tegen Lommel.

Na veertien speeldagen is de heenronde afgewerkt in 1B. Tijd om een eerste balans op te maken met Rik De Mil, trainer van Club NXT. Blauw-zwart staat na één overwinning en vier gelijke spelen op de laatste plaats met zeven punten.

De jonkies werden niet onmiddellijk met open armen ontvangen, maar laten zich ondanks de tegenwind niet uit hun lood slaan. “Er zijn twee zaken die van belang zijn”, stelt De Mil. “Enerzijds heb je natuurlijk de stand, waar je uiteraard niet om heen kan. We kunnen op dat vlak moeilijk zeggen dat we een geweldig verhaal aan het schrijven zijn. Tegen ploegen als Westerlo, RWDM, Lierse en Deinze maakten we er weliswaar echt een match van. We hadden misschien iets meer punten verdiend, maar pakten ze niet door een gebrek aan efficiëntie. We slikken bovendien nog te makkelijk doelpunten, wat veelal te wijten valt aan het gebrek aan maturiteit. Als je echter puur naar ons spel kijkt, dan zie je ontegensprekelijk al een evolutie.”

Cruciale stap

“Anderzijds is het vooral onze ambitie om die jonge spelers klaar te stomen voor het grote werk bij de eerste ploeg in 1A. Dit is een mooie uitdaging voor de groep, die ze anders nooit zouden gekregen hebben”, gaat De Mil voort. “Dit valt immers geenszins te vergelijken met een beloftencompetitie. Vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd van mijn spelersgroep slechts 17,5 jaar bedraagt en er wordt heel veel van die jongens gevraagd. Allemaal winnaars en voor sommigen is dit toch een reality check, want ze moeten geduld uitoefenen om te kunnen groeien tot een bepaald niveau. Volgens mij is dit een cruciale stap als je de grootste talenten in ons land niet vroegtijdig wilt zien vertrekken. Ik ben dan ook absoluut voorstander om dit door te trekken naar de andere clubs in België.”

Grootste uitdaging van 2020

Na het 2-2-gelijkspel in de heenmatch staat Club NXT voor een nieuwe opdracht in eigen huis tegen Lommel. “Dit wordt de grootste uitdaging van het jaar”, meent De Mil. “Mijn spelers zitten momenteel allemaal in de examens en hebben tot ‘s nachts met hun neus in de boeken gezeten. Het zijn zaken waar we ook allemaal rekening mee moeten houden, maar we hebben ons nooit weggestoken achter één of ander excuus en zijn dat nu ook niet van plan.”

“We wisten op voorhand dat we een enorme uitdaging zouden aangaan. Het is zwaar en lastig voor de groep om week na week te verliezen, maar ze moeten het grotere verhaal zien. Op korte termijn moeten we proberen om iets meer resultaat te boeken. Op langere termijn zijn we ongetwijfeld de juiste weg aan het bewandelen”, klinkt het tot besluit.

