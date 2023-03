Trainer Pieter Stevens (VCE Mazenzele-Opwijk) na derbyzege tegen Liedekerke: “We gaan eindronde voor promotie niet laten schieten”

voetbal - 1ste provincialeVC Eendracht Mazenzele moet niet meer achterom kijken. Na de derbyzege tegen Liedekerke, die tot stand kwam na een penaltydoelpunt in de slotminuut, is de ploeg van trainer Pieter Stevens mathematisch helemaal zeker van het behoud. Sterker, de promovendus komt zelfs nog in aanmerking voor de eindronde om te promoveren.

Voorwaarden om te mogen deelnemen aan de nacompetitie voor promotie: eindigen in de top-vier en een licentie voor nationaal voetbal hebben (aangevraagd).

“Na de late overwinning tegen Liedekerke stapte ik met een dubbel gevoel van het veld. Uiteraard tevreden dat we de drie punten konden pakken, want als coach en als ploeg wil je natuurlijk altijd winnen. Ook al is dat tegen de ploeg van een bevriende trainer, die Ives Cordier toch wel is. Door het verlies van Liedekerke moet het nog vol aan de bak om de degradatie te ontlopen”, weet Mazel-trainer Pieter Stevens.

Voorafgaand aan de penalty was er wat discussie over wie de elfmetertrap zou nemen. Wim Bokila eiste de bal op, maar het trainersduo Pieters-Schoorens duidde Kundi aan.

“Bokila was twintig minuten voor tijd ingevallen en had al een penalty mogen nemen, maar die ging er niet in. Daarom achtten we het opportuun dat iemand anders de tweede zou nemen. Met het gekende resultaat. Op basis van de kansen hebben we de nipte 1-0-zege niet gestolen, ook al heeft ze ons veel bloed, zweet en tranen gekost.”

Trainer Stevens werd vroegtijdig naar de tribune verwezen.

“Voor de 1-0 had de scheidsrechter een duidelijk handspel door de vingers gezien. Iedereen op en naast het veld had duidelijk gezien dat een speler van Liedekerke de bal met de hand had geraakt, behalve de ref. En dat wilde ik hem diets maken.”

Mazenzele staat momenteel op de vijfde plaats. Als het nog één plaatsje opschuift naar boven, dan speelt het zowaar de eindronde voor promotie.

“Huldenberg heeft blijkbaar geen licentie voor nationaal voetbal aangevraagd, waardoor de vijfde plaats ook al recht geeft op deelname. Maar mathematisch zijn we nog niet helemaal zeker van die plek”, weet Stevens. “Ik denk dat we in de resterende vier wedstijden nog twee overwinningen nodig hebben”

Versterkingen

Intussen is Mazenzele werk aan het maken van een ploeg voor volgend seizoen. Er werden al enkele inkomende transfer gedaan: Kobe De Coeyere (Grembergen), Tommy Collard (E. Aalst), Rami Driouch (Liedekerke) en Eviné Jeremy Mayele (St. Denderleeuw) komen al zeker de Mazelse rangen versterken. Met twee extra spelers zijn de besprekingen nog aan de gang. De vertrekkers zijn Kyle De Deken, Nicky De Gussemé, Michale Delhaye (Asse-Zellik), Vincent Bosteels en Koen Carlier.