Trainer Pieter Stevens (Mazenzele-Opwijk) kan zondag op Galmaarden titel pakken: “Hoe sneller, hoe liever”

Vijf inkomende transfers

Terwijl Mazenzele-Opwijk zich volop concentreert op de titelrace is er achter de schermen al druk gewerkt om een competitieve ploeg op de been te brengen voor volgend seizen in eerste provinciale.

“Of om opnieuw de kop te spelen in tweede provinciale”, probeert Pieter Stevens de druk weg te houden. “Niet promoveren zou wel een serieuze teleurstelling betekenen. Naar volgend seizoen toe hebben we alvast het gros van de huidige groep kunnen behouden. Al onze sterkhouders hebben hun verblijf verlengd, wat een goede teken is. Bovendien hebben we tot dusver vijf inkomende transfers gedaan’, verklapt de T1 van EMO. “Ringoot komt over van SK Lebbeke, Carlier hebben we weggeplukt bij SK Steenhuffel. Voorts hebben we ook Moerenhout van Standaard Denderleeuw, De Deken en Hermans van tweede nationaler SK Londerzeel kunnen overtuigen om voor ons project te kiezen. Ik ben tevreden over de nieuwkomers. De onderlinge concurrentie zal nog toenemen, maar dat is ook de bedoeling. Als we promoveren, is het de bedoeling om een rustig seizoen te draaien in eerste provinciale.”