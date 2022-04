Trainer Pieter Stevens en assistent Jan Schoorens architecten titel Mazenzele-Opwijk : “Verdiende kampioen”

Trainer Pieter Stevens beleefde zijn tweede promotie in evenveel jaren bij de Opwijkse club, die naar eerste provinciale stijgt.

“De promotie van derde naar tweede provinciale twee jaar geleden was geweldig, maar de titel pakken is toch iets anders hoor”, opende trainer Pieter Stevens zijn betoog. “Over het hele seizoen bekeken zijn we de verdiende kampioen, want zowel op als naast het veld waren we een hecht team.”

“We waren de ploeg van de regelmaat. En we koppelde technisch vermogen aan powervoetbal”, vult T2 Jan Schoorens aan. “Deze titel is de verdienste van heel veel mensen. In de eerste plaats van de spelers zelf, want zij moeten het doen op het veld. Wij hebben naar best vermogen er voor gezorgd dat de puzzelstukjes perfect in elkaar pasten. We zagen immers al snel op het seizoen dat er muziek in deze ploeg zat. Onze nederlaag op de tweede speeldag was in die context een wake-up call. Daar hebben de jongens de nodige lessen uit getrokken”, vindt Jan Schoorens, die in het verleden ook actief was bij SK Lebbeke en SK Londerzeel.