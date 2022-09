Trainer Philippe Brutsaert (SK Geluwe): “Door hun promotie zit Geluveld in een positieve schwung”

Dat is nog niet alles, want bij SK Geluwe is nieuwkomer Michel-Angelo Meeuw een ex-speler van Geluveld, dat op de eerste speeldag een gelijkspel behaalde op SK Beveren-Leie. Geluwe begon thuis met een nederlaag tegen SK Westrozebeke (0-1). “Door hun promotie zit Geluveld in een positieve schwung en dat is als tegenstander altijd moeilijk”, zegt trainer Philippe Brutsaert.

De ploeg uit de Gapersgemeente miste op de eerste speeldag nogal wat spelers. Grootste verlies is spits Boubou Diallo die blijft sukkelen met de achillespees. Dries Demyttenaere (kruisbanden), Souleymane Diallo (verrekking) en Yassine Kedad Yassine (voet) waren er niet bij.

Doelman Thomas De Blaere (21) was zondag uitstekend en redde twee open kansen met een voetveeg. Bezoeker Victor Landuyt zette een paar man in de wind en scoorde het enige en beslissende doelpunt. “In een situatie drie tegen één kon hij toch scoren, in balbezit gaven we het weg”, aldus de coach.

“Nadien hebben we geen vuist kunnen maken en zonk de moed in de schoenen. De blessures zijn geen excuus, want de jongens die speelden waren evenwaardig. Met die ploeg speelden we heel de voorbereiding. Het heeft ook te maken met de ingesteldheid. We hebben hetzelfde probleem als vorig seizoen en dat is moeilijk scoren.”

Naar kwartfinale beker

De thuisnederlaag is wel onverwacht na een goede voorbereiding. In de Beker van West-Vlaanderen haalt het team van voorzitter Kevin Vermont de kwartfinales. In de eerste helft zat het tegen Westrozebeke ook niet mee. “Met Kenneth Neve die de paal trof en een bal op de lijn gered”, aldus de coach.

Na de rust creëerde Geluwe nog amper een echte kans. “We vergaten dan te voetballen, kwamen iets later op de bal en werd er niet meer bewogen zonder bal”, legt Brutsaert de pijnpunten bloot.

Tweede provinciale A: BS Geluveld-SK Geluwe zondag 11 september om 15 uur.

Lees ook: meer provinciaal voetbal

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.