Trainer Peter Devos verrast met vijfmandefensie en onuitgegeven elftal tegen leider Petegem

voetbal 3NB Arjen Dekens (KVK Wellen): “We hebben meer kwaliteit dan de rangschik­king doet vermoeden”

Lange tijd leek er voor het team van coach Maxime Annys geen vuiltje aan de lucht, maar zo stilaan is KVK Wellen toch weggegleden naar de twaalfde plaats. Amper drie punten uit de voorbije vijf wedstrijden heeft deze positie de laatste weken in de hand gewerkt. En toch weigert flankverdediger Arjen Dekens (21) in een slechte afloop te geloven. “Ik begrijp wel dat men zich in de entourage stilaan zorgen maakt, maar wij hebben in onze groep meer kwaliteiten dan de rangschikking momenteel doet vermoeden.”

