Trainer Pedro Vermeulen (Sparta Kruiseke): “Een schande hoe sommigen presteren en de tactische richtlijnen in de wind slaan”

VOETBAL DERDE PROVINCIALETegen US Ploegsteert leed Sparta Kruiseke thuis een pijnlijke nederlaag (2-3). Beide ploegen eindigden met tien man. De bezoekers liepen in de eerste helft uit. De enige twee ballen op doel waren goed voor twee goals. Sparta Kruiseke kwam terug en klom kort na de rust op gelijke hoogte.

Trainer Pedro Vermeulen was alvast niet mals voor zijn spelers. “De eerste treffer van de bezoekers na een verre ingooi was een weggever”, zegt de coach. “Die bal centraal voor doel moest al lang weg en we stonden niet goed in positie. Het is een schande hoe sommigen presteren en de tactische richtlijnen in de wind slaan. In om het even welke sport begint het allemaal met inzet en attitude.”

Tijdens de rust voerde de ex-trainer van onder meer EVC Beselare en RC Waregem een dubbele wissel door. Spits Zeno D’Ennetières en centrale middenvelder Mbassi Nkie bleven in de kleedkamer en in hun plaats kwamen Ryan Vandenbogaerde en Yacine Guessoum. “De wisselspelers brachten veel te weinig”, zegt Vermeulen. “Zo vergaten ze bijvoorbeeld om druk te zetten. Ik schakelde over naar een 4-3-3. In de loop van de tweede helft zakten we als een pudding in elkaar. In de voorbereiding werd de bal goed rond getikt. Tot twee weken voor de competitiestart want toen liep het plots minder.”

Blessures en schorsingen

Door blessures zijn er heel wat afwezigen en vooral een gemis aan ervaring. Ouderdomsdeken Bran-Ruz Callewaert (40) ondergaat vrijdag een operatie aan de knie. Een meniscus is gescheurd. Stijn Lernout en Jordan Vandepitte zijn beiden uit door last aan de buikspieren. Bram Debaveye (hamstrings) moest zaterdag ook toekijken aan de zijlijn. Enzo Vanneste (enkel) is vijf à zes weken uit.

Alsof dat nog niet volstaat waren Brecht Knockaert en Christian D’Hont dan ook nog geelgeschorst. Of maar liefst zeven afwezigen. “Er zitten daar bepalende spelers tussen maar als andere jongens het vertrouwen krijgen; dan moeten ze ook bewijzen dat ze dit verdienen”, aldus de coach. “We hadden tegen Ploegsteert een gebrek aan kwaliteit maar ik heb niemand anders. Tegen een ploeg als Ploegsteert moeten we altijd de drie punten thuis kunnen houden. Of toch minstens een punt. Het is een ploeg die te pakken was.”

