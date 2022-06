Trainer Pedro Vermeulen: “Discipline, respect en met de juiste attitude de kleuren van Sparta Kruiseke verdedigen zijn voor mij belangrijk”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE AIn de kantine van derdeprovincialer Sparta Kruiseke vond de ploegvoorstelling voor komend seizoen plaats. “We zullen ons niet wagen aan grote uitspraken maar we gaan de lat hoog leggen en is de ambitie de linkerkolom”, aldus trainer Pedro Vermeulen die in december aan het roer kwam.

In een reeks met maar vijftien ploegen en uiteindelijk maar één daler was het voor groen-wit tot de laatste speeldag knokken voor het behoud. “Er is heel hard gewerkt geweest en met veel stress tot op het einde”, zegt de coach. “Nu streven we naar een rustiger seizoen en willen jonge talenten laten doorgroeien. Hoe veiliger we in de rangschikking staan, hoe beter het inpassen kan.”

Wim Demeester blijft assistent-trainer en wordt de nieuwe jeugdcoördinator. Hij is ondertussen een clubicoon want Wim is er al maar liefst 21 (!) jaar bij. Davide Colloart wordt de nieuwe trainer van de beloften. Hij had afgelopen seizoen de U17 onder zijn hoede.

De trainingen worden hervat op dinsdag 19 juli. “We gaan starten met een grote groep van zo’n dertig man”, geeft de coach aan. “We staan met een heel competitieve kern, wat de concurrentie verhoogt. Discipline, respect en met de juiste attitude de kleuren van Sparta Kruiseke verdedigen zijn voor mij belangrijk.”

Voorzitter Geert Bossuyt blikte nog even terug op wat hij terecht een heel moeilijk seizoen noemde. “Een groot deel van de mentaliteit was niet schitterend”, aldus de preses. “Toen trainer Kevin Forrest het niet meer zag zitten, kozen we voor Pedro Vermeulen en kwam het tot een heel andere manier van werken en ging het er meer gedisciplineerd aan toe. Die lijn willen we doortrekken.”

“De spelers van de U17 schuiven door naar de beloften en we hopen daaruit in de toekomst te rekruteren. Jonge spelers moeten geduld hebben. Halfweg of naar het einde van het seizoen toe één, twee of drie spelers laten proeven van het eerste elftal zou voor de club een grote meerwaarde zijn.”

Komen en gaan

Er zijn dertien nieuwkomers: Bas Vanderbrugge, Rob Camelbeke, Milan Chaerle (allen SK Roeselare-Daisel B), Siebe Dehaene (Beselare), Jens Verhaeghe (Geluveld), Zeno D’ Ennetieres (Club Roeselare), Christian Kifindi D’Hondt (Boezinge), Stef Guidee (Tielt), Yacine Guessoum (KRC Harelbeke), Lithanies Mbassi (Elverdinge), Maxence Plaet (Jespo Komen-Waasten), Antoine en Louys Boudry (beiden US PLoegsteert).

De vertrekkers zijn Freek Goos, Haron Hespeel, Noah Bourgois (Hollebeke), Tibeau Teirlijnck (Moorslede), Kenzo Maes (Voormezele) en Luca Dumortier (BS Geluveld)

Volledig scherm bestuur, technische staf en twaalf van de dertien nieuwkomers © DBEW

