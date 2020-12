Trainer Patrick Wachel (RSCA) wil 2020 in schoonheid afsluiten: “We gaan voor een tien op tien”

‘Eerste’ thuismatch

Voor het eerst dit seizoen speelt Anderlecht in de ‘vertrouwde’ thuisbasis in Tubeke. “Dat is het nationaal voetbalcomplex waar de Rode Duivels trainen ter voorbereiding van een interland. Door de nieuwe landencompetitie, de Nations League, was het complex telkens bezet, waardoor we moesten uitwijken naar het terrein van Tempo Overijse voor onze thuiswedstrijden.”

“Het was ook voorzien dat we met de vrouwenploeg twee keer zouden spelen in het Lotto Park. Op speeldag één tegen Standard en ook tegen Eendracht Aalst. Door coronabesmettingen bij Aalst kon die wedstrijd niet doorgaan. Omdat ik ze toch snel wilde spelen, hebben we met Aalst een oplossing gevonden om deze te laten doorgaan op het oefencomplex in Neerpede. Voor alles is er een oplossing”, blijft Patrick Wachel, die steeds de ganse ploeg en het ploegbelang voorop zet, positief

“Regelmatig krijg ik de wenk dat het zo goed met Anderlecht gaat door de vedetten die we in de ploegen hebben. We hebben inderdaad speelsters die individueel het verschil kunnen maken, maar voor mij is er maar één vedette: de ploeg. Alle vrouwen doen hun uiterste best om mee voor het succes van Anderlecht te zorgen”, stelt de succestrainer.