Trainer Patrick Wachel (RSCA) ontvangt revelatie OHL: “Ik beschik over een gouden ploeg”

vrouwenvoetbal super leagueNa de feestvreugde om de Gouden Schoen, waarbij Tine De Caigny bij de vrouwen met de hoogste onderscheiding in het voetbal aan de haal ging, is het weer bittere ernst wat RSCA-trainer Patrick Wachel betreft. “Ik wil de lijn van voor de winterstop doortrekken. Behalve een speelster met een Gouden schoen, beschik ik vooral over een gouden ploeg. Het team heeft er toe bijgedragen dat de top drie van de Gouden Schoen werd bezet door allemaal speelsters van Anderlecht.”

Door een interland van de Red Flames werd speeldag 3 verschoven naar dit weekend. Daardoor komt het dat de vrouwenploegen in de hoogste afdeling een week vroeger in actie schieten dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor komt het ook dat Anderlecht het twee keer na elkaar moet opnemen tegen seizoensrevelatie OHL. Te beginnen met vrijdagavond om 20 uur in het Nationaal centrum in Tubeke en volgende week zondag op Leuven.

“Na een onderbreking van vijf weken, waarin we geen enkele wedstrijd hebben gespeeld, maak ik me sterk dat de ploeg er fysiek zal staan”, vertelt trainer Patrick Wachel. “Normaal gezien hadden we vorige week zaterdag een oefenwedstrijd gepland in en tegen Ajax. Maar die match werd te elfder ure afgelast. Officieel omwille van corona. Ik vind het alvast een vreemde beslissing, want de speelsters van beide ploegen worden toch zeer regelmatig getest op Covid-19. Door die late afgelasting waren er geen opties meer om tegen een andere ploeg te spelen.”

Rode lap

“Sinds de start van de voorbereiding op de terugronde op vier januari hebben we er serieus de pees op gelegd. De voorbije drie weken waren er vijf, zes trainingssessies per week. Ik wil dan ook niets aan het toeval overlaten. Anderlecht heeft bij de opponenten nog steeds het effect van een rode lap op een stier. Door onze ongeslagen status, met het maximum van de punten, wil iedereen de eerste zijn om ons een poets te bakken. Tegen de ploeg van de nieuwe Gouden Schoen wil iedereen immers winnen, hé.”

Nieuwe Gouden Schoen Tine De Caigny heeft haar trofee voor een stuk te danken aan trainer Patrick Wachel. Hij vormde haar om van middenvelder naar spits. “Tiny De Caigny heeft die prijs in de eerste plaats aan zichzelf te danken. Het klopt dat ik haar een nieuwe positie heb gegeven, maar het is wel de verdienste van Tine zelf dat ze in die rol een meerwaarde betekent voor de ploeg. Voorts mag ook het team een groot stuk van het succes claimen, want voetbal is en blijft een ploegsport. En het is een vaststaand gegeven dat spitsen meer in het oog springt dan andere posities. Dat ze ook aan de lopende band heeft gescoord voor de Red Flames, was mooi meegenomen natuurlijk.”

