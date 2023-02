Trainer Pascal Verriest met SV Anzegem uit bij ploeg in vorm KVE Aalter op zoek naar eerste zege in 2023

Anzegem bekampte vorige maand de top drie. Van leider Voorde-Appelterre werd met 1-5 verloren. De partijen bij Tempo Overijse (2-1) en Hamme (3-1) verliepen spannender. “De nederlaag in Overijse hoefde niet en uit bij Hamme zat er een puntje in, maar daar was onze eerste helft niet zo goed”, blikte trainer Pascal Verriest terug. “We slikken tegenwoordig iets te gemakkelijk doelpunten. Vorige week kwamen we thuis tegen Wolvertem-Merchtem 2-1 voor, dankzij de tweede goal van Kevin De Haspe. Hij had dé man van de match moeten zijn, maar pakte op een domme manier een rode kaart. De gelijkmaker die we toestonden viel ook te makkelijk.”

Veertig punten

Voor het duel in Aalter keren Jordy Beirlaen en Gauthier Van De Geuchte terug na een strafdag. Emile Vandenbroeke, Nicolas Gheeraert, Louis Verschaete en Jordy Janssens zijn geblesseerd. Sedert een tweetal wedstrijden kan trainer Verriest een beroep doen op de Fransman Cameron Bamenga. “Hij ging na de voorbereiding testen in Cyprus, maar keerde in oktober al terug en trainde bij ons”, verduidelijkte Verriest. “Nu is hij speelgerechtigd. Om nog wat punten te sprokkelen kunnen we hem goed gebruiken. We hebben 33 punten, we hopen nu toch snel aan veertig punten te geraken. Want de ploegen uit de bodem van het klassement roeren zich precies allemaal. Daarna kunnen we aan volgend seizoen beginnen denken.”