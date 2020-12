Trainer Nico Van Nerom (Diegem Sport): “Sommige spelers staan te springen om te mogen hervatten, anderen hebben hun twijfels”

“Ik begrijp dat ze de mensen opnieuw willen laten sporten en een perspectief willen bieden”, zegt Van Nerom. “Ook op economisch vlak valt er iets voor te zeggen. Maar de beslissing om de competitie te hernemen, roept bij mij heel wat vragen en twijfels op. Niet in het minst op sportief vlak. Als ik collega-trainers uit mijn omgeving hoor, denken zij er ook zo over.”

“In de eerste plaats sta ik erg argwanend tegenover de heropstart van de competitie. De coronamaatregelen zullen pas worden versoepeld als er minder dan 800 dagelijkse besmettingen zijn. Als ik hoor dat als gevolg van de heropening van de scholen de cijfers in Vlaams-Brabant opnieuw stijgen, heb ik mijn twijfels dat we half februari effectief opnieuw van start kunnen gaan. De besmettingen zitten trouwens voornamelijk in de leeftijdscategorie waarvan onze spelers deel uitmaken. Ik denk ook dat er weinig trainers staan te springen om te hervatten in de omstandigheden zoals die waarin we in oktober gestopt zijn. Als coach ben je bij elk telefoontje van een speler in paniek. Schrik dat hij in quarantaine moet en dat je je ploeg weer moet omgooien. Je hebt sowieso minder contact met de spelers want je mag als trainer - zélfs met mondmasker - maximum tien minuten in de kleedkamer. Om nog maar te zwijgen over de verplaatsingen per bus met mondmasker. Voetbal is emotie, maar in zulke omstandigheden kan voetbal amper beleefd worden.”

Het beste van maken

“Maar goed, als Voetbal Vlaanderen de competitie absoluut wil afwerken, gaan we er het beste van maken. Sommige spelers staan te springen om te hervatten, anderen hebben hun twijfels. Het is aan ons om iedereen klaar te stomen tegen half februari. We moeten de spelers dus vragen om zich een derde maal dit seizoen fysiek voor te bereiden, zonder de zekerheid dat de competitie effectief zal hervatten. Bij de stopzetting van de competitie hebben wij de spelers gevraagd om hun conditie op peil te houden via een individueel trainingsprogramma. Na een drietal weken hebben we hen “vakantie” gegeven. De spelers hebben sinds begin november niets meer gedaan zodat de voorbereiding dus opnieuw vanaf nul start. De periode om de spelers competitieklaar te krijgen, bedraagt een zestal weken. Dat betekent dat we hen vanaf begin januari weer aan het werk zullen zetten. Het is niet evident om iedereen klaar te krijgen en dan is het nog af te wachten wat de impact zal zijn van een groot aantal wedstrijden op korte tijd. Teams als Eendracht Aalst hebben dit seizoen nog maar twee matchen gespeeld. We zien op het hoogste niveau al dat er door de snelle opeenvolging van matchen meer blessures zijn dan gewoonlijk. Het seizoen zal duren tot begin mei of zelfs langer. Dat heeft dan weer zijn gevolgen voor de voorbereiding op het volgende seizoen.”

Bizarre situaties

Dat enkel de heenronde zal worden gespeeld, kan volgens Van Nerom leiden tot bizarre situaties. “Wij begonnen aan de competitie met 7 op 12 en hoeven ons in eerste instantie niet meteen zorgen te maken. Maar wat met teams die nog geen of één puntje hebben? En de teams die titelambities hebben maar minder goed gestart zijn? Zoiets haal je niet meer op in tien wedstrijden. We gaan dit seizoen ongetwijfeld verrassingen krijgen, zowel bij de stijgers als de dalers.”

“Al de onzekerheid heeft ook zijn gevolgen op financieel vlak. Het is niet evident om werk te maken van de samenstelling van de kern met het oog op komend seizoen. Je kan enkel oordelen in functie van wat je weet, maar alles in onzeker. Als club is het moeilijk in te schatten over welk budget je zal kunnen beschikken. Dat de spelerslonen in het algemeen zullen dalen, lijkt me voor de hand liggend”.