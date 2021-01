Trainer Michel Geerinck leeft mee met Alicia Franck: “Hoop dat ze Heusden-Zolder kopieert”

Deze winter was Alicia Franck (26) meestal tweede Belgische in de topcrossen. Bevestigt ze die status op het WK in Oostende? Trainer Michel Geerinck hoopt dat de meid uit Lochristi haar achtste plaats van Heusden-Zolder kopieert.

Eind september begon de renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini met de Wase trainer samen te werken. “Tijdens het seizoen is er weinig ruimte om bij te sturen”, geeft Geerinck toe. “Ik heb geprobeerd wat structuur in haar trainingen te steken. Gelukkig is het een verstandige meid, heel geïnteresseerd. Ze weet graag het waarom achter een bepaald element in haar training. Die intelligentie hielp om op korte termijn vooruitgang te boeken. Ik zie het als een werk op langere termijn. De kloof met de wereldtop is groot. We gaan dat verschil volgende winter wat proberen verkleinen.”

Cruciale eerste ronde

Deze winter haalde Franck in Bredene én op het BK in Meulebeke als derde het podium. Het Europees kampioenschap in Rosmalen sloot ze als negende af. Achtste in Heusden-Zolder, een Superprestigeveldrit, was haar beste resultaat in een internationale topcross. “In die periode was Alicia heel goed, ik hoop dat ze dat resultaat zaterdag in Oostende kan kopiëren”, gaat Geerinck verder. “Het parcours zag ik nog niet van dichtbij, maar ik vermoed dat de openingsronde voor alle categorieën cruciaal zal zijn. Stel dat onderaan de brug, net voor het zand, iemand in vijfde of zesde positie valt. Dan kunnen ze bij manier van spreken met dertig op een hoop liggen. Alicia is op het WK mijn enige renster. Ik leef met haar mee. Hopelijk moet er niet te veel worden gelopen. Er wordt extra regen voorspeld. Ook zaterdag, de dag van de cross. Daardoor zal het parcours wellicht nog een beetje veranderen.”

Veel data verzameld

Francks generale repetitie in Overijse was niet super. Ze eindigde negentiende en werd onder meer door zeven beloften voorafgegaan. Die U23 rijden zondag apart om de regenboogtrui. “In Overijse had ook ik Alicia dichter verwacht”, beweert Geerinck. “Op snelle en technische parcoursen doet ze het heel goed, de zwaardere omlopen zijn voor haar moeilijk. Intussen heb ik heel wat data over haar verzameld. Daar ga ik na het seizoen mee aan de slag. Op lange termijn moet Alicia nog een stap vooruit kunnen zetten.”