Trainer Michel Geerinck begeleidt Xaydee Van Sinaey naar bronzen medaille op EK: “Werken aan de explosiviteit heeft geloond”

Ere wie ere toekomt. Xaydee Van Sinaey heeft dit weekend andermaal al het goede bevestigd waarvan kenners eerder al overtuigd waren. De bronzen medaille kwam misschien nog wat onverwacht, maar dat de Geraardsbergse talent heeft, staat buiten kijf.

Diegene die op de fiets zit, moet trappen. Achter iedere renner/renster staat echter vaak een team van medewerkers. In het geval van Xaydee Van Sinaey draait er veel rond Michel Geerinck. Hij traint haar al verschillende jaren. “Of ik verwacht had dat Xaydee Van Sinaey op het podium zou staan? Ik had toch wel verwacht dat ze goed zou presteren. Vorige week was al duidelijk geworden in Maasmechelen (manche van de Wereldbeker, red.) dat het allemaal goed zat bij haar. Doordat ze deze zomer veel op weg heeft gereden, miste ze nog wat explosiviteit. Daar hebben we vorige week op getraind en dat werken aan de explosiviteit heeft geloond.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Michel Geerinck werkt al jaren samen met sporters van alle niveaus. © RV

Andere aanpak?

We vroegen ons af of het anders werken is met jongens en mannen dan met meisjes en vrouwen. Michel Geerinck (ook trainer van bijvoorbeeld Jasper Stuyven) is goed geplaatst om te oordelen. Hij heeft sporters van beide geslachten. “Mannen of vrouwen trainen? Het is iets helemaal anders. Ik ben zeer tevreden dat daar de laatste jaren meer aandacht is voor gekomen. Het wielrennen bij de dames zit al een aantal jaren in de lift. Nu merk je dat er ook op het gebied van trainingsleer veel beweegt op dat vlak. Elke Bleyaert (de partner van Jasper Stuyven, red.) heeft daar in haar boek Velo Vrouwen veel aandacht aan besteed. Zowel fysiek als mentaal moeten zaken anders bekeken worden.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Xaydee Van Sinaey heeft met haar bronzen medaille in Namen een nieuwe stap gezet in haar carrière. © Photo News

Fysieke aanpak

Voor de fysieke verschillen verwijst Michel Geerinck in eerste instantie naar de menstruatiecyclus van de vrouw. “Het is nu eenmaal een biologisch gegeven waarmee rekening moet gehouden worden. Eenvoudig is dat niet altijd. Via anticonceptie kan een en ander wel een beetje ‘geregeld’ worden, maar het blijft een complexe materie. Je kunt een EK of een WK niet verplaatsen omdat een sportster ongesteld is. Vroeger was het simpel: een wielrenner/wielrenster rustte in oktober drie weken. Dan volgde een opbouwperiode. In februari kwamen de eerste koersen. In de zomer volgde een korte rust om nadien naar het najaar toe te werken. Dat beeld vervaagt meer en meer.”

Quote Wie een goed jaarplan heeft uitgedok­terd, hoeft niet noodzake­lijk drie weken te rusten Michel Geerinck, Trainer Xaydee Van Sinaey

“Xaydee Van Sinaey heeft na haar wegcampagne geen drie weken rust genomen. Na een lang wegseizoen reed ze het WK in Australië. Gevolg: jetlag. Zij is daar zeer verstandig mee omgegaan. Ze heeft minder competitieve momenten gekend en meer trainingsblokken. In die trainingsblokken was er uiteraard aandacht voor rust en recuperatie. Wie een goed jaarplan heeft uitgedokterd, hoeft niet noodzakelijk drie weken te rusten. Dat zie je trouwens ook bij andere wereldtoppers.”

Mentaal vlak

Ook op mentaal vlak ziet Michel Geerinck verschilpunten tussen beide geslachten. “Laat mij duidelijk stellen dat de wil om te winnen en het streven naar perfectionisme bij de dames en de heren even groot is. Ook de professionele ingesteldheid is gelijkaardig. Ik merk wel dat meisjes meer open staan voor gevoelens. Als een meisje me zegt dat ze moe is, is ze ook effectief moe. Jongens geven vaak niet toe aan hun gevoelens en doen verder. Dat is niet altijd beter. Het is gevaarlijk om mentale aspecten onder de geslachten te catalogeren. In de eerste plaats is het mentale een individuele zaak van een sporter. Ook op dat vlak zit het trouwens goed bij Xaydee Van Sinaey.”