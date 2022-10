Trainer Maxim Vandamme (WS Lauwe) na zege tegen de ongeslagen leider: “We haalden het op inzet en karakter”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEHet was zondag groot feest in het Stadion Jan Verhoeve nadat White Star Lauwe de derby tegen de vooraf nog ongeslagen leider SV Wevelgem City A won (2-1). “Het is de verdienste van de spelers”, wuift trainer Maxim Vandamme alle complimenten weg. “Ze hebben karakter getoond.”

Zo’n 500 mensen woonden de burenstrijd bij. De jeugd kleurde in de geel-zwarte clubkleuren de spannende wedstrijd. Met op een uitstekende grasmat een prima eerste helft. Na de rust was het niveau minder. “Die derby leefde vooral bij het bestuur dat veel doet voor ons”, aldus de coach. “Wevelgem is beter gestart. Ze hadden nog niet verloren en stonden met veel vertrouwen aan de aftrap. Het is natuurlijk een heel goede ploeg en het is een cliché: hoe langer ze ongeslagen blijven, hoe dichter die eerste nederlaag komt.”

De Vlassers kwamen even na het eerste kwartier voorop. Dieter Meulenyzer legde aan, richting de verste hoek. Aanvoerder doelman Kevin Degrande liet de bal door zijn handen glippen. “Even zeer centrale verdediger Arend Callewaert ging in de fout want hij had moeten instappen bij die fase”, zegt Maxim Vandamme.

Nadien kantelde het spelbeeld en werd de Wietstar dominant en het gevaarlijkst, vooral via de kleine Antoine Desloovere. Op een corner van Noa Bara en vrijschop van Maxim Vancompernolle scoorde WS Lauwe twee keer in vier minuten. “We haalden het op inzet en karakter, sterk dat we die achterstand ophaalden”, zegt Maxim Vandamme. “Op één kans na, gaven we niet veel meer weg. Ik vind het fantastisch voor de jongens.”

Graag eindronde

De ex-trainer van onder meer jarenlang Eendracht Wervik volgde vorig seizoen Christoph Van Elslande op toen hij zelf de handdoek gooide. Iedereen is vol lof over de trainingen van Maxim Vandamme. “Mijn persoon is niet belangrijk”, klinkt het. “Ik kwam terecht in een goede club. Voor aanvang van het seizoen was de top vijf de ambitie en dat blijft zo. We hopen op een ticket voor de eindronde.”

Orry Vancraeyveldt behoorde niet tot de selectie. “We hebben een grote kern en ik zal iedereen nodig hebben”, geeft Vandamme aan. “Orry moest spelen met de beloften maar kon niet.”

Diep in de tweede helft was er heel veel tumult toen de ingevallen Lowen Lefebrve scoorde terwijl doelman Anton Masselis geblesseerd op de grond lag. Ref Jay Vanhou keurde het doelpunt goed maar kwam dan na veel bezoekend protest en na overleg met zijn assistent op zijn beslissing terug. “De doelman komt uit en de speler gaat in duel”, oordeelt de coach over deze veelbesproken fase.

