Trainer Marc Grosjean (SK Deinze) boos om Lommelse tegengoal: “Dat doelpunt kan ik absoluut niet aanvaarden”

Vooral in het eerste deel van de tweede helft drong Deinze de Limburgse ploeg achteruit. Een bal van Dylan De Belder werd door Robin Henkens van de lijn gehaald. Echt uitgesproken kansen dwongen de oranjehemden niet af. Omdat het bij de laatste pass vaak misliep. Twee minuten voor tijd stak de thuisploeg voor het eerst een goeie aanval in elkaar. Invaller Chadli rende, nadat Jellert Van Landschoot net buiten de rechthoek van de thuisploeg een te moeilijke pass gaf terwijl Jannes Vansteenkiste tegen de zijlijn helemaal vrij stond, de hele rechterflank af. Van Landschoot rende Chadli achterna, maar wou in de buurt van de middellijn geen overtreding begaan. Kabongo rondde de aanval af. Al moet gezegd dat Liam Fraser bij die fase ook niet doortastend verdedigde.

“Dat doelpunt was een cadeau”, zuchtte trainer Grosjean. “Een goal die ik absoluut niet kan aanvaarden, een hele ernstige fout. Waardoor we zeker één en misschien zelfs drie punten weggooien. We pakten deze match volgens mij goed aan. Er mankeerde enkel iets om het verschil te maken. Dat wil niet zeggen dat we in de voorlaatste minuut een doelpunt moeten weggeven.”

Nog vijf matchen

Waardoor Lommel in het klassement zes punten voorsprong neemt op Deinze en de vijfde plaats inneemt. Club NXT en RSCA Futures tellen vijf punten meer dan de oranjehemden die achtste staan. In de reguliere competitie vallen nog vijftien punten te verdienen. Zaterdagavond krijgt Deinze leider Beerschot over de vloer. Na de winterstop zullen de thuismatchen tegen Club NXT (27/1) en RSCA Futures (11/2) gewonnen moeten worden. Iets sprokkelen bij RWDM (21/1) en Dender (5/2) zal eveneens noodzakelijk zijn.

“De realiteit leert ons dat we misschien wel de relegation play-offs zullen moeten spelen”, besefte Grosjean. “Dit verlies is bijzonder jammer want wij waren beter dan Lommel. Mijn ploeg mankeert niet echt veel om in deze competitie een hoofdrol te spelen.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL