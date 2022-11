Trainer Marc Antonissen geeft zijn ontslag bij OG Vorselaar: “Ik verlaat een heel bijzondere club”

Jeugd

Het is al vele jaren het paradepaardje van OG Vorselaar: eigen jeugd zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Maar de inbreng van eigen talent was dit seizoen bij momenten te extreem. Vooral omdat er verschillende spelers met ervaring, omwille van een blessure, weken of maanden buiten strijd zijn.

“Als ik zie hoe groot de ontgoocheling vorige zaterdag bij de spelersgroep was, doet mij dat iets. De partij in Zoersel was voor de twee ploegen heel belangrijk. Het is nogmaals gebleken dat, op het moment dat we op achterstand komen, het een bijzonder moeilijk verhaal is. Deze groep doet er ook alles aan om elke week voluit voor de drie punten te gaan. Dat is een grote vorm van eergevoel. Maar de waardeverhoudingen met de tegenstander waren vaak te groot.”