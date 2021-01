Trainer Luk Verstraeten: “Bregel Sport ontvangt deze week OH Leuven voor een vijfdaagse oefenstage en daar zijn we bijzonder fier op”

voetbal eerste provincialeVan drie tot zeven januari is OHL te gast op de accommodatie van Bregel Sport. Het Leuvense Pro League-team plant een vijfdaagse oefenstage in Genk en maakt hierbij gebruik van de Bregelse voetbalvelden. De manschappen van trainer Marc Brys bereiden er zich na een korte winterpauze voor op de eerst volgende competitieconfrontatie tegen Anderlecht.

We vroegen aan Bregeltrainer Luk Verstraeten waarom OHL voor hun accommodatie koos. Hebben jullie speciale vriendschapsbanden met de Leuvense club?

“De afspraken zijn in eerste instantie verlopen via het hotel waar OHL in die periode logeert”, zegt Luk Verstraeten. “Onze terreinen liggen er schitterend bij en worden tot in de puntjes onderhouden. In de voorbereidingsfase van de competitie speelden we op onze accommodatie tegen de beloften van KRC Genk, Patro Eisden, Seraing en Lierse Kempenzonen. En dat tot ieders tevredenheid. Zulke geslaagde initiatieven vinden hun weerklank. Dit zal ook wel meegespeeld hebben.”

OHL gaat voornamelijk trainen op de grasvelden.

“Omdat de meeste teams in de Jupiler Pro League op gras spelen, is dat een voor de hand liggende keuze. Ze doen dit wellicht ook om blessures te vermijden. Het kunstgrasveld kunnen ze eventueel steeds gebruiken voor kracht- of springoefeningen.”

De graspleinen liggen er ondanks de wintertijd schitterend bij. Een pluim op de hoed van de terreinverzorger?

“Zeg dat wel. We hebben het laatste jaar zwaar geïnvesteerd in onze terreinen. Er kwam niet alleen een kunstgrasplein bij, maar ook het A-grasveld werd volledig opnieuw aangelegd. Tot twee weken geleden werden beide grasvelden nog lichtjes bemest en bewerkt. Ook de lijnen kregen een nieuwe verflaag. Kortom, alles ligt er prima en uiterst verzorgd bij. Door het coronavirus werd er trouwens weinig op gespeeld.”

Gaat OHL ook gebruikmaken van de kleedkamers en douches?

“In principe niet. De spelers en trainersstaf worden in voetbaluitrusting met de bus naar het terrein gebracht en nadien weer opgehaald. Douchen doen ze in het hotel. Wel staat de kiné-ruimte met massagetafel en een secretariaat tot hun beschikking. De OHL-delegatie zal ongeveer zo’n dertig deelnemers tellen. Een afvaardiging van OHL is de terreinen en de accommodatie trouwens komen bekijken en was zeer gecharmeerd. Of daar ook een financiële vergoeding tegenover staat? Dat zullen geen grote bedragen zijn, maar in deze coronatijden is elke euro mooi meegenomen. Ook zou er naar volgend seizoen toe een wedstrijd tegen de beloften van OHL afgesproken zijn, alsook enkele jeugdconfrontaties.”

De competitie in de provinciale reeksen wordt tijdens de tweede week van februari heropgestart. De trainingen mogen vanaf 15 januari hervat worden. Is het oefenprogramma al uitgetekend?

“Alles is uitgeschreven met drie oefenwedstrijden incluis. Als alles effectief doorgaat tenminste. Na een onderling oefenduel spelen we achtereenvolgens tegen Houthalen VV, HO Heide Hasselt en KVK Beringen. We bouwen stelselmatig op tot de competitiestart.”

Na vijf wedstrijden staan jullie in de rangschikking in de bovenste middenmoot. Waar ligt jullie ambitie?

“Meestrijden voor de titel is te hoog gegrepen. Bilzen-Waltwilder, Schoonbeek-Beverst en Torpedo Hasselt sloegen een kloof en zullen wellicht onder elkaar uitmaken wie kampioen wordt. Voor de dalersplaatsen zijn we in principe safe. Bedoeling is tussen plaats vier en acht te eindigen. Dat moet mogelijk zijn”, kijkt Luk Verstraeten vooruit.

