Trainer Ludovic Sieuw (SC Zonnebeke): “Het is zondag de ‘match van de laatste kans’”

“Het is zondag de ‘match van de laatste kans’”, wijst de coach op het heel groot belang. “Het wordt voor beide ploegen een heel moeilijke match. Dat FC Meulebeke al twintig wedstrijden niet meer heeft gewonnen, wil niks zeggen. We hebben zelf sedert de winterstop weinig punten gepakt (3 op 33, red).”

“Ik denk dat het zondag zal afhangen van duels en motivatie. Wie het meest gemotiveerd is, zal het halen. Ik hoop dat iedereen met zichzelf zal bezig zijn en er alles aan gaat doen. Ik heb het gevoel dat er een aantal spelers komend seizoen weer in tweede provinciale zouden willen spelen.”

“We zijn met weinig op training. We wisten vooraf dat het een moeilijk seizoen ging zijn. In vergelijking met twee à drie jaar geleden stel ik vast dat de jonge gasten het moeilijk hebben met het niveau. Er is ook weinig concurrentie. Wat het gemakkelijk maakt om eens een training over te slaan.”

Zonder Vandendriessche

“Aaron Vandendriessche is geschorst. Iemand met veel duelkracht en één van de weinig die praktisch op elke training aanwezig is. Ismaila Samba daagt niet meer op. Tegen SV Rumbeke kreeg hij een heel zware trap en trok een paar weken naar zijn familie. Hij ziet het niet meer zitten om terug te komen trainen.”

“Voor ons is dat een ramp. Hij is misschien de enige die een match kan beslissen. Komend seizoen speelt Samba voor SV Moorslede. Hopelijk beseffen de spelers zondag dat het bestuur in eerste provinciale wil blijven. Het behoud verzekeren is ook voor hun eigen carrière een goede zaak. Verliezen we en Oostnieuwkerke gaat zondag winnen op WS Lauwe, dan is het gedaan.”