Trainer Ludovic Sieuw pakt met SC Zonnebeke periodetitel: “We toonden een topmentaliteit”

SK Nieuwkerke leed tweemaal op rij een nederlaag en het team van trainer Eddy Verbeeck verloor de leidersplaats. SC Zonnebeke nam over en mocht zaterdagavond een eerste prijs vieren. “De periodetitel was geen doel op zich”, zegt trainer Ludovic Sieuw. “We wisten niet wat we een reeks lager moesten verwachten. Het was de vraag hoe de groep ging reageren na de degradatie.”

“Bij momenten hadden we in die eerste periode het geluk aan onze kant toen Nieuwkerke tweemaal op rij verloor. Toegeven, Poperinge was de betere ploeg. Dat zag iedereen. Ze waren gevaarlijk op centers, maar hebben duidelijk geen afwerker. We haalden het op inzet en toonden een topmentaliteit. Iedereen werkt voor elkaar en dat is voor mij het belangrijkste. Vorig seizoen in eerste provinciale hadden we door blessures een beperkte kern en was iedereen min of meer zeker van zijn plaats. Nu is iedereen aanwezig op training, de sfeer is goed en we hebben een echte ploeg.”

De Hoppeplukkers dwongen drie hoekschoppen op rij af. De eerste hoekschop van topschutter Thibaut Vanhoutte was bingo. In het pak kopte Florian Heyte binnen. De score werd verdubbeld na een corner vanop dezelfde plaats. Nu scoorde aanvoerder en centrale verdediger Florian Petitprez.

Kleine reddingen

Na de rust probeerde FC Poperinge iets aan de achterstand te doen. Grote reddingen moest doelman Maxim Coffyn evenwel niet doen. “De kleine reddingen zijn ook belangrijk”, reageert de 23-jarige doelman. “Poperinge zorgde voor druk, maar ze waren maar een paar keer gevaarlijk op voorzetten. Het viel mee dat Nieuwkerke tweemaal op rij verloor, maar geluk dwing je ook af. We verloren nog maar één keer en dat was de openingsmatch op Nieuwkerke. De ambitie is minimum de eindronde halen en dat ticket hebben we nu al. Als promoveren rechtstreeks kan met de titel, waarom niet?”

De ex-doelman van KVK Westhoek, SK Vlamertinge en RC Lauwe is nieuw in De Zunne. “Ik voel me hier goed en voel het vertrouwen van de trainer en het bestuur”, klinkt het. “Het is een geestige competitie. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd en er zijn veel derby’s.”

Op het uur kreeg Tommy Knockaert zijn tweede gele kaart. Daardoor mist hij de verplaatsing naar SK Vlamertinge. Aäron Vandendriessche werkte bij de beloften aan zijn terugkeer en viel zaterdag voor de eerste keer in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.