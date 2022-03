Trainer Lieven Gevaert (Dikkelvenne) kan zich perfect vinden in de 1-1 tegen Zelzate

“In het eerste kwartier was er bij ons wat te weinig druk op het middenveld”, vond Dikkelvenne-trainer Lieven Gevaert. “In de tweede helft heb ik Marco Verheuge en Jelle De Schryver echt voor de defensie gehouden. Want het gevaar kwam van daar. In de eerste periode infiltreerden de bezoekers drie keer met lopende mensen tussen onze centrale verdedigers. Dat hebben ze in de tweede helft niet meer kunnen doen.”

Scherp op tweede bal

Beide teams gingen in die tweede periode op zoek naar de winninggoal. Het bleef een onderhoudende partij, maar de doelmannen werden niet echt meer aan het werk gezet. Ook omdat aan beide kanten veel afval in het spel sloop. “Zelzate is een ploeg die voortdurend op de tweede bal speculeert”, ging Gevaert verder. “Inworpen komen richting het penaltypunt, vrijschoppen op hun eigen helft worden altijd in de box gedropt. Daar moesten we scherp op zijn. Dat is, behalve het eerste kwartier, aardig gelukt. Ik kan me perfect vinden in deze 1-1. Zeker in onze tweede helft stonden we goed. Niet vergeten dat dit Zelzate in de derde periode twaalf op twaalf boekte en zowel in Zwevezele als thuis tegen Ninove won. En bovendien leider Petegem wegspeelde, maar in die match voorsprong verzuimde aan te dikken. Tegen zo’n ploeg een punt pakken moet je, Dikkelvenne zijnde, blij zijn.”