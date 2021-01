Trainer Kris Eyckmans (Haasrode Leuven) blikt terug op 2020: “Vreemdste jaar dat ik ooit meemaakte”

“2020 was het vreemdste jaar dat ik ooit heb meegemaakt in het volleybal”, opent Kris Eyckmans. “Ik herinner me nog waar ik stond toen onze voorzitter Jan Goedhuys me begin maart liet weten dat de competitie werd stopgezet. In mei, vanaf het moment dat er outdoor gesport mocht worden, zijn we beginnen te trainen in het zand. We deden er zowel fysieke als baltrainingen.”

“Vanaf dan bouwde alles op. In de zomermaanden ontstond er het idee dat het misschien toch een normaal seizoen zou worden. Begin augustus zijn we twee wedstrijden gaan spelen in Nederland in de buurt van Groningen. Je merkte dat er daar toch al op een totaal andere manier werd omgegaan met die oefenwedstrijd. Groningen was wel een groene zone en had amper besmettingen, maar daar liep het leven dus gewoon door terwijl wij daar met al onze voorzorgsmaatregelen stonden.”

“Er gebeurde gelukkig niets. Het is ook zo dat onze dokter Olivier Van Damme vanaf eind juli ongelofelijk nauw betrokken is bij alles wat we doen. Hij informeerde ons en testte ons in die periode een eerste keer. Hij vertaalde alles wat er gezegd en beslist werd in verband met Covid-19 naar ons.”

“Vrij snel werd er de keuze gemaakt om, ondanks we tweemaal per week getest worden, onze videosessies met mondmaskers te houden. Voorts houden we heel veel zaken echt in het oog om alles zo goed mogelijk uit te sluiten.”

“Eind september kregen we via de gezinssituatie van één van de spelers te maken met een besmetting. Dat had als gevolg dat er drie andere spelers ook positief testten. Dat sterkte het gevoel van onze dokter dat wij het zowel op training, maar vooral ook de stukken naast de training, goed deden. In onze sportploeg was toch maar een beperkt aantal besmettingen.”

“De spelers zaten daardoor een tijdje in quarantaine en zo hadden we een trainingsachterstand. De vrijdag voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Roeselare (10 november, red.) werd er voor het eerst getraind door een aantal spelers. Zo hadden we dus een dip gekregen in onze voorbereiding.”

“Nadien is de competitie twee weken op slot gegaan. Er kwam een protocol van de liga en dat sloot redelijk dicht aan bij alles wat we al deden met als grootste verschil dat het verplicht werd om tweemaal per week te testen. In oktober en november zijn er bij vele andere ploegen besmettingen geweest met vaak veel meer besmette spelers dan toen bij ons het geval was.”

“Soms werden we pas een dag op voorhand verwittigd dat de wedstrijd niet doorging. Dat zorgde voor een ambetant gevoel. Er zijn echt wel weken geweest dat we op training, en elke speler voelde dat, super in vorm waren. Het knaagt om dan te horen dat de wedstrijd wordt uitgesteld. Momenteel loopt het allemaal redelijk goed en moeten we hout vasthouden, maar de matchen zijn nog steeds zonder publiek.”

