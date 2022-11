Trainer Kris De Backer staat met Lille weer voor een mooie uitdaging: “Heel content over eerste periode”

Het 2-2-gelijkspel dat Lille in extremis het veld van Lyra-Lierse boekte, gaf het vertrouwen opnieuw een boost. De geel-groenen leken, bij een 2-0-achterstand, een vogel voor de kat.

“Daarmee sluiten we de eerste periode af met veertien op dertig”, blikt trainer Kris De Backer terug op de eerste tien wedstrijden. Als nieuwkomer is dit voor ons een onverhoopt succes, waar we voor de start van het seizoen meteen voor hadden getekend. Wat mij het meeste plezier doet, is dat we alle punten verdienen. Ik beschik over een groep die bijzonder eergierig is. Dat resulteerde vorige week in een gelijkspel.”

Uitvallen Stig Cools

Dat Lille bij Lyra-Lierse tegen een 2-0-achterstand aankeek, had voor een deel te maken met het uitvallen van Stig Cools. De aanvoerder moest diep in de eerste helft met een letsel aan de pees van de knie naar de kant. “Stig is een belangrijke schakel in ons geheel. In het verdedigende compartiment was het daardoor even zoeken. De defensie heeft tot hiertoe een vlekkeloos seizoen achter de rug. Eens de organisatie opnieuw op punt stond, hebben we dat kunnen bevestigen.”

Vraag blijft of de verdediger voldoende fit zal zijn om zaterdagavond de strijd met Belisia Bilzen aan te gaan. “Het wordt een race tegen de tijd”, voorspelt de Lilse trainer. “Maar het seizoen duurt te lang om enig risico te nemen.”

Hetzelfde kan gezegd worden van Olivier Schops, die na zijn operatie aan de achillespees in de revalidatie een stap terug moet zetten. De flankverdediger werkt een aangepast schema af.

Sterk

Kris De Backer is lovend over de sterkte van de komende tegenstander. “Belisia Bilzen beschikt over snelheid, gestalte en maturiteit. Dat in combinatie met aanvallende creativiteit. Maar we hebben dit seizoen al meerdere uitdagingen succesvol afgesloten.”

